Hong Kong is nu de derde meest duurzame aandelenmarkt, nu de VS op de 16e plaats staat en het VK zakt naar de 20e

Een recent gepubliceerde vooruitzichten voor beurzen in termen van de wereldwijde scores laten zien dat Nederland gerangschikt is als ‘s werelds meest duurzame aandelenmarkt – voor het vierde jaar op rij. Hong Kong is nu derde na Frankrijk te hebben ingehaald. De VS en het VK staan respectievelijk op de 16e en 20e plaats.

Morningstar bestrijkt 48 aandelenmarkten die 97% van de wereldwijde marktkapitalisatie vertegenwoordigen

Beleggers die op zoek zijn naar de beste ESG-gerelateerde aandelen kunnen voor inzicht het meest recente duurzaamheidsrapport voor 48 nationale aandelenindexen bekijken dat onlangs door Morningstar is gepubliceerd.

Het is misschien goed voor due diligence om op te merken dat het risico inherent hoog is in de energiesector, die dankzij het koolstofrisico en fossiele brandstoffen aan de top staat. Andere economische sectoren met een aanzienlijk risico zijn onder meer nutsbedrijven, industrie en basismaterialen.

De Portfolio Sustainability Score van Morningstar vertegenwoordigt de algemene scores van de landspecifieke index, gemeten over de bedrijven waaruit de index bestaat.

De score omvat zowel ontwikkelde als opkomende markten die samen goed zijn voor 97% van de wereldwijde marktkapitalisatie.

Ranking is alleen van toepassing op een aandelenmarkt als meer dan 67% van de marktkapitalisatie in bedrijven zit die de ESG-risicoscores (Environmental, Social and Governance) weerspiegelen. Volgens Morningstar heeft de VAE-markt de laagste score in ESG-risico met een dekking van 85,3%.

Nederland heeft meest duurzame index, Hong Kong passeert Frankrijk naar derde plaats

Terwijl Europa voorop loopt op het gebied van duurzaamheid op bedrijfsniveau, zoals benadrukt in Morningstar’s Sustainability Atlas, heeft de Hang Seng-index in Hong Kong Frankrijk ingehaald naar de derde plaats na Finland.

Nederland voert de ranglijst aan dankzij ESG-scores van bedrijven als het betalingsverwerkende bedrijf Adyen, het wereldwijde internetconcern Prosus en de gigant van de halfgeleidersector ASML Holding. In Finland is dat onder meer te danken aan de multinationale telecommunicatieonderneming Nokia en verzekeringsmaatschappij Sampo.

Door de stijging van Hongkong op de ranglijst vanaf 2022 heeft het Frankrijk ingehaald en is op de derde plaats geëindigd, aangezien de meeste portefeuille namen terugkeerden met een zeer lage blootstelling aan ESG-risico’s. Volgens Morningstar leidt de AIA Group de benchmark.

Franse kiezers met uitstekende ESG-risicoscores die Frankrijk hebben geholpen om in de top vijf op de vierde plaats te blijven, zijn onder meer het luxemerk LVMH, leverancier van elektrische apparatuur en technische diensten Schneider Electric, en L’Oréal, een begrip in de sector persoonlijke verzorging.

De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), een wereldwijde leider op het gebied van ESG, heeft Taiwan geholpen om op de vijfde plaats te komen – tegen de elfde plaats in 2022. Volgens het rapport van Morningstar sluiten Portugal en Italië de top 10, respectievelijk zesde en negende.

De VS staat op de 16e plaats met Amazon, Meta en Exxon met hoge ESG-risicobeoordelingen

De Portfolio Sustainability Score voor wereldwijde indexen plaatst de Amerikaanse benchmark op de 16e plaats van de 48, ongewijzigd ten opzichte van 2022. Ondertussen zakt de Britse index drie plaatsen naar de 20e plaats.

De wereldwijde duurzaamheidsranglijst van de VS in het tweede kwintiel wordt geholpen door Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Nvidia, Visa en UnitedHealth Group. Hoewel de meeste bedrijven evolueren naar een meer op duurzaamheid gerichte benadering, worden de ESG-risicobeoordelingen van Amazon, Meta en Exxon Mobil als hoog geclassificeerd.

In andere statistieken scoort de VS behoorlijk in de koolstofstatistieken, met een 19e plaats van de 48, ondanks dat het de op één na grootste ter wereld is voor kooldioxide-emissies na China. Volgens het rapport bestaat slechts 4,6% van de indexportefeuille uit energieaandelen – wat het geval is met de Amerikaanse aandelenmarkt die massaal wordt gedomineerd door technologie, gezondheidsfarmaceutica, financiële instellingen en cyclische consumentenaandelen.

China scoort slecht op duurzaamheid en staat op plaats 39 van de 48 markten

In China hebben marktreuzen Tencent en Alibaba beide een gemiddelde ESG-risicoscore, maar zijn ze de grootste componenten van de Chinese index. Industrial and Commercial Bank of China en Bank of China houden hoge risiconiveaus aan, waarbij China zakt naar het vierde kwintiel en daarmee de 39e plaats inneemt (de landenindex is sinds 2021 negen posities gedaald).

Terwijl Singapore in het tweede kwintiel staat, staan Japan en Zuid-Korea in het derde en India in het onderste kwartiel naast andere markten in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Ook de Oost-Europese opkomende markten behoren tot deze laatste groep, waaronder Turkije.

Pakistan heeft 60% van de marktkapitalisatie in energie- en nutsbedrijven

De beurs van Pakistan heeft ongeveer 60% van de marktkapitalisatie in aandelen met hoge koolstofrisicoscores. Dit zijn onder meer energievoorraden, nutsvoorzieningen en basismaterialenvoorraden. Andere energie-zware aandelenmarkten met substantiële Portfolio Carbon Risk Scores zijn Saoedi-Arabië, Tsjechië en Qatar.