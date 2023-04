Hang Seng-index trekt zich terug terwijl ANTA Sports aandelen naar beneden duiken

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hang Seng-index trok zich iets terug na de beter dan verwachte Chinese bbp-cijfers. De blue-chip-index daalde met ongeveer 0,75% en handelde tegen H$20.580, een paar punten onder het hoogste punt van deze maand van H$20.793. Het is ~9,17% boven het laagste niveau van dit jaar.

BBP gegevens voor China

De Chinese economie draait op volle toeren nadat het land het Covid-zero-beleid heeft geschrapt. Volgens het statistiekbureau groeide de economie in het eerste kwartaal met 2,2%, zoals algemeen werd verwacht. Op kwartaalbasis groeide de economie met 4,5%, hoger dan de mediane schatting van 4,0%.

Uit aanvullende gegevens bleek dat het werkloosheidspercentage in het land daalde van 5,5% in februari tot 5,3% in maart. Deze cijfers zijn beter dan de geschatte 5,5%. De detailhandelssector groeide met 10,6% doordat Chinezen en buitenlanders hun uitgaven verhoogden.

De industriële productie steeg met 3,5%, terwijl de investeringen in vaste activa met 5,1% toenamen. Deze cijfers betekenen dat de economie zich goed herstelde, wat een goede zaak is voor het land. Er waren twijfels over het tempo van het herstel.

Flash-schattingen lieten zien dat de economie het goed zou doen in het eerste kwartaal. Uit een rapport van Nomura bleek dat het elektriciteitsverbruik tijdens het kwartaal sterk toenam. Een ander rapport onthulde dat de verkoop van woningen snel is gegroeid.

De daling van de Hang Seng-index was vooral te danken aan specifieke bedrijven. De aandelenkoers van ANTA Sports daalde met meer dan 7% nadat het bedrijf geld had opgehaald door zijn aandelen te verkopen. In de meeste gevallen dalen bedrijven als ze eigen vermogen aantrekken, omdat het hun aandelen verwatert.

Andere best presterende bedrijven in de Hang Seng-index waren SMIC, Sunny Optical, Lenovo en Xiaomi. Al deze bedrijven daalden met meer dan 2%. Anderzijds presteerden verzekeringsmaatschappijen als China Life Insurance en Ping An het best. Ping An-aandelen stegen nadat het bedrijf erop stond dat het wil dat HSBC zijn bedrijf splitst.

Hang Seng-index voorspelling

HSI-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Hang Seng-index zich langzaam herstelt nadat deze in maart naar een dieptepunt van H $18.825 was gezakt. Op de daggrafiek is de index boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gesprongen. De index heeft ook het belangrijkste weerstandspunt opnieuw getest op H $20.766, het hoogste punt op 7 maart.

Tegelijkertijd nadert de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau van 70. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op H$22.000.