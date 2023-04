Spruce Point richt zich op Nuvei aandelen in het ‘sterke verkoop’-rapport

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Nuvei Corp (TSE: NVEI) handelt dinsdag omlaag nadat Spruce Point een shortpositie in het financiële technologiebedrijf openbaarde.

Nuvei was betrokken bij FTX

De shortverkoper mikt in de eerste plaats op het betalingsbedrijf vanwege de betrokkenheid bij FTX.

In zijn faillissementsaanvragen had het onlangs ingestorte cryptobedrijf (meer informatie lees je hier) Nuvei genoemd als zijn schuldeiser die niet goed past bij Ben Axler – de oprichter en Chief Investment Officer van Spruce Point Capital Management.

Axler is ervan overtuigd dat het Canadese bedrijf onder grote zakelijke en financiële druk staat. In een gesprek met BNN Bloomberg verklaarde hij:

“We hebben niet alleen problemen met het management, maar ook met de onderliggende business, die erger lijkt te worden. Ze hebben meer transparantie en openheid nodig, en alles wat we van hen zien wordt ondoorzichtiger.“

Op jaarbasis is het aandeel Nuvei op het moment van schrijven bijna 60% gestegen.

Nuvei voorraad kan worden gehalveerd

De ‘sterke verkoop’-investeringsopinie was ook gericht op de $1,3 miljard overname van Paya Holdings Inc die Nuvei in januari aankondigde – wat vragen opriep over het bekendgemaakte aantal klanten en groeiprognoses in het algemeen.

Het beursnieuws komt slechts een dag nadat de beroemde acteur Ryan Reynolds een belang in Nuvei Corp onthulde. Ben Axler laat weten:

“Reynolds is er om het verhaal te vertellen, en hij vertelt het verhaal. Maar onze vraag is eigenlijk: heeft hij zijn eigen geld in het bedrijf gestoken? Of kreeg hij dat cadeau door een aandelenuitgifte van beperkte aandelen?“

Hij vroeg zich af of de samenwerking met Reynolds slechts een goed getimede gimmick voor promotie was. Al met al waarschuwt Spruce Point dat de Nuvei-voorraad in de toekomst gehalveerd kan worden.