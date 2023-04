Nieuws over de Nigeria naira: kan de dalende NGN worden gered?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nigeriaanse naira heeft nog steeds problemen nu de economie van het land verslechtert en de buitenlandse directe investeringen (FDI) dramatisch vertragen. Het paar USD/NGN handelde woensdag op 462, waar het de afgelopen weken ook handelde. De reële wisselkoers, die veel mensen gebruiken, is echter veel slechter. Dit betekent dat de spreiding is vergroot tot 277.

Nigeria staat voor grote uitdagingen

Nigeria staat, net als andere opkomende markten, voor aanzienlijke uitdagingen die hebben bijgedragen aan de ineenstorting van hun valuta’s. Naira, de munteenheid van het land, is de afgelopen jaren met meer dan 30% gedaald. Dit betekent dat Nigeriaanse spaarders hun beleggingen aanzienlijk aan waarde hebben zien inboeten.

Inflatie is een van de grootste uitdagingen voor Nigeria wordt. Uit gegevens die deze week zijn gepubliceerd, blijkt dat de totale inflatie in maart van dit jaar is gestegen tot 22%. Op maandbasis steeg de inflatie met 0,13%. Analisten waarschuwen dat de reële inflatie veel hoger ligt dan de officiële cijfers.

De inflatie in Nigeria zal blijven stijgen sinds de aantredende president heeft toegezegd een einde te maken aan subsidies in de energiesector. Deze subsidies hebben ervoor gezorgd dat Nigerianen de afgelopen jaren tot de laagste brandstofprijzen hebben betaald.

Tegelijkertijd, met de wereldwijde verkrapping van de financiële voorwaarden, zijn de buitenlandse directe investeringen (FDI) de laatste tijd opgedroogd. Bovendien behalen buitenlandse beleggers nu meer dan 4% rendement door simpelweg kortlopende staatsobligaties te kopen.

Uit gegevens blijkt dat FDI in Nigeria in 2022 is gedaald tot $5,3 miljard, vanaf de vorige $6,7 miljard. Dit gebeurde vanwege de afnemende waarde van de naira, zwak economisch beleid van de regering, kriebels voorafgaand aan de verkiezingen en onveiligheid.

Kan de Nigeriaanse naira worden gered?

Het is vermeldenswaard dat de Nigeriaanse naira niet de enige valuta van opkomende markten is die gevaar loopt. De Zuid-Afrikaanse rand is met meer dan 35% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2021. Evenzo zitten de Keniaanse shilling, de Zimbabwaanse dollar en de Pakistaanse roepie allemaal in een neerwaartse trend.

De ineenstorting van de Nigeriaanse naira is uniek omdat het gebeurde toen de olieprijzen stegen. Tot op zekere hoogte heeft Nigeria niet geprofiteerd van de stijgende olieprijzen omdat het een netto-importeur is. Tegelijkertijd is het handelstekort van het land de afgelopen maanden groter geworden.

Om de naira van Nigeria te redden, zijn moeilijke keuzes nodig, waaronder het veranderen van de economie van haar overmatige afhankelijkheid van olie en gas en het stimuleren van lokale ondernemingen. Ook vereist het dat de overheid de broekriem aanhaalt in een poging het algehele begrotingstekort terug te dringen. Het tekort liep op tot 3,3% van het bbp in 2022 en zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 4,7%. Sommige acties die nodig zijn om dit te bereiken, waaronder massaontslagen en het stopzetten van subsidies, zijn niet populair.

Daarom vermoed ik dat de officiële en parallelle wisselkoers verder zullen verslechteren tot respectievelijk 500 en 800.