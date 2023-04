Societe Generale aandelen stijgen en dalen na Euro-gekoppelde stablecoin-lancering

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De Franse multinationale bank, Societe Generale, heeft zijn eigen Euro-gekoppelde stablecoin genaamd “EURon” gelanceerd op de blockchain van Ethereum. Het nieuws veroorzaakte kortstondige stijging van de aandelenkoers van Société Générale voordat deze onder de slotkoers van gisteren zakte.

De stablecoin is de eerste die wordt uitgegeven door de bank, een van de toonaangevende investeringsbanken in Frankrijk.

Hoe gaat de Société Générale EURon te werk?

De EURon is gekoppeld aan de euro in een verhouding van 1:1; wat betekent dat de waarde van één EURon gelijk zal zijn aan die van één euro. Bovendien wordt elke keer dat een nieuwe EURon stablecoin wordt geslagen (gecreëerd) een equivalent bedrag in euro op een afgeschermde rekening geplaatst om de stablecoin te ondersteunen.

De euroreserves zorgen ervoor dat de stablecoin de eurokoppeling behoudt.

De stablecoin zal draaien op Ethereum. De Ethereum blockchain smart contracts zorgen ervoor dat de stablecoin stabiel en veilig is.

Société Générale is van plan EURon te gebruiken om grensoverschrijdende transacties mogelijk te maken, zodat klanten snel en efficiënt euro’s over de grens kunnen overmaken. Daarnaast is de bank ook van plan gebruik te maken van de blockchain-technologie die ten grondslag ligt aan EURon om de efficiëntie van haar normale financiële diensten te verbeteren.

De groeiende populariteit van stablecoins

Stablecoins zijn steeds populairder geworden in de cryptowereld vanwege hun prijsstabiliteit, die wordt gehandhaafd door te zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde, zoals goud of de Amerikaanse dollar. Ze zijn gangbare alternatieven geworden voor traditionele cryptocurrencies, die bekend staan om hun hoge prijsvolatiliteit.

Met de lancering van EURon is Societe Generale toegetreden tot de groeiende lijst van financiële instellingen die stablecoins hebben omarmd voor snellere en efficiëntere grensoverschrijdende betalingen.

Bovendien markeert de lancering van een stablecoin door Societe Generale een belangrijke stap in de richting van de acceptatie van blockchain-technologie door traditionele financiële instellingen. Het is waarschijnlijk dat we zullen zien dat meer instellingen de kracht van blockchain-technologie omarmen naarmate ze de voordelen die de technologie biedt blijven erkennen.