Voorspelling FRC aandelenkoers: 24 april wordt belangrijk voor First Republic Bank

De aandelenkoers van First Republic Bank (NYSE: FRC) is onbemind en ongewenst omdat beleggers zich zorgen maken over de toekomst van het bedrijf. De aandelen zijn zijwaarts bewogen in de buurt van het laagste niveau van dit jaar terwijl beleggers wachten op meer gegevens. Ze hebben deze week meer dan 90% van hun waarde verloren.

Licht aan het einde van de tunnel?

Een van de beste banknieuws van deze week kwam van Western Alliance Bank, die na het omvallen van SVB en Signature Bank werd gezien als een risicovolle onderneming. In zijn financiële resultaten zei het bedrijf dat klanten teruggingen. De deposito’s zijn de afgelopen weken met meer dan $3 miljard gestegen, wat betekent dat het ongeveer 40% heeft teruggevorderd van wat het verloor.

Deze resultaten zijn een goed voorteken voor andere regionale banken, waaronder First Republic Bank. Ze betekenen dat het vertrouwen in deze banken begint te groeien, dankzij de garantie van de federale overheid dat ze deposito’s zal garanderen.

De volgende belangrijke katalysator voor de FRC aandelenkoers komt uit op 24 april, wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten zal publiceren. Analisten denken dat het bedrijf zal zeggen dat de totale stortingen in het eerste kwartaal met meer dan $74 miljard zijn gedaald. Deze daling wordt gecompenseerd door de deposito’s van $30 miljard van grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan en Citigroup.

Analisten hebben hun schattingen van de First Republic Bank naar beneden bijgesteld. In de afgelopen 90 dagen hebben 9 analisten hun schatting van de winst per aandeel naar beneden bijgesteld. Ze verwachten nu dat de winst per aandeel van het bedrijf in het eerste kwartaal $0,51 zal bedragen, terwijl de omzet $1,13 miljard zal bedragen.

Is de FRC aandelenkoers te goedkoop?

FRC-grafiek door TradingView

Dat First Republic een risicovolle bank is, is geen nieuws. Iedereen weet dat, wat verklaart waarom de aandelen zijn gedaald tot minder dan $15. Daarom is het de vraag of het aandeel de komende dagen enige kans heeft om terug te stuiteren.

Ik geloof dat de FRC-business jaren van vertraging zal doormaken terwijl het zich aanpast aan het nieuwe normaal. Ik maak me ook zorgen over het obligatiebezit van het bedrijf en de toekomstige winstgevendheid.

Na het uitvoeren van een risico/opbrengstanalyse ben ik echter tot de conclusie gekomen dat het op het huidige niveau een goed aandeel is om te kopen. Maar vanwege de algehele risico’s zou deze positie klein moeten zijn, aangezien het grootste risico is dat het zou kunnen mislukken.

De bullish case is dat het bedrijf heeft gezegd dat de uitstroom de laatste tijd is vertraagd en dat de zwakke omzet en winstgevendheid al zijn ingeprijsd. Ook is al bekend dat het bedrijf zijn voorkeursdividend heeft opgeschort. Deze resultaten zijn dus al ingeprijsd.

Daarom geloof ik dat de aandelen zullen stijgen naar het volgende belangrijke weerstandspunt op $20 nadat het zijn financiële resultaten op maandag publiceert.