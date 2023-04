2 redenen om de toewijzing van het goudportfolio nu te verhogen

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De prijs van goud steeg in 2023 en steeg voor de derde keer sinds 2020 boven de $2000. Nieuwe recordhoogtes zijn in zicht, maar veel beleggers zijn om verschillende redenen bang om goud op het huidige niveau te kopen.

Een reden is bijvoorbeeld dat goud mogelijk een driedubbel toppatroon heeft gemaakt van meer dan $2000. Maar triple tops houden zelden stand, en zelfs als ze dat wel doen, bouwt de markt meestal later energie op om horizontale weerstand te overwinnen.

Dus waarom zouden beleggers hun goudportfolio-allocaties nu verhogen? Er zijn twee redenen om dit te doen:

Goud deed het de afgelopen 22 jaar beter dan de belangrijkste valuta’s

Hoge inflatie zal blijven

Goud deed het de afgelopen 22 jaar beter dan de belangrijkste valuta’s

Veel beleggers hebben betoogd dat goud zijn plaats in een portefeuille heeft verloren. Dat was met name het geval in de nasleep van de COVID-19-pandemie, toen de inflatie overal opliep.

Maar goud deed lange tijd zijn werk voor de portefeuille. Een snelle blik op hoe goud de afgelopen 22 jaar heeft gepresteerd, laat zien dat het betere rendementen heeft opgeleverd dan verschillende fiat-valuta’s, zoals de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond of de Zwitserse frank.

Goud leverde gemiddeld 9,3% betere rendementen op dan een verzameling van negen onderstaande valuta’s. Daarom is het zinvol om goud aan een portefeuille toe te voegen.

Waarom nu?

Hoge inflatie zal blijven

Goud is een alternatieve belegging die bedoeld is om u in te dekken tegen inflatie. Helaas is er hoge inflatie en bleef de goudprijs achter bij de ontwikkelingen op het gebied van inflatie.

De inflatie gaf recentelijk zelfs tekenen van afkoeling. Maar dat moet om de volgende redenen met een korreltje zout worden genomen.

Ten eerste zal de inflatie waarschijnlijk niet zo gemakkelijk dalen. Tijdens de periode van stagflatie in de jaren zeventig duurde het bijvoorbeeld meer dan tien jaar voordat de inflatie daalde.

Ten tweede beleeft de periode waarin we ons bevinden de langste fase van hoge inflatie in 30 jaar, berekend als het aantal opeenvolgende maanden met een inflatie van meer dan 3%.

Ten slotte blijven de plakkerige prijzen, die ongeveer 70% van de CPI uitmaken, hoog.