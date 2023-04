Zal de Pakistaanse roepie volgen als de valuta van Sri Lanka stijgt?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De valuta van Sri Lanka was een van de beste presteerders in 2023. Volgens TradingView handelde de USD/LKR op vrijdag tegen 320, wat betekent dat de Sri Lankaanse roepie dit jaar met 13% is gestegen. Het was voor het laatst op dit niveau in maart 2022.

IMF reddingsoperatie Sri Lanka

De belangrijkste reden waarom de valuta van Sri Lanka het dit jaar goed heeft gedaan, is dat het Internationaal Monetair Fonds reddingsfondsen ter waarde van $3 miljard heeft goedgekeurd. In een verklaring liet het bureau weten dat deze fondsen het economisch beleid en de hervormingen van Sri Lanka zouden ondersteunen en tegelijkertijd de macro-economische stabiliteit zouden herstellen.

De nieuwe reddingsoperatie kwam er toen de economie van Sri Lanka het de afgelopen jaren moeilijk had, vooral vanwege de grote leningen van China. Als gevolg hiervan wordt het land geconfronteerd met ongekend lage niveaus van forexreserves, terwijl de inflatie naar een recordhoogte steeg.

Analisten zijn van mening dat de recente winst van de Sri Lankaanse roepie van korte duur zal zijn naarmate de impact van de reddingsoperatie doordringt. In een verklaring voerden analisten van Fitch aan dat de valuta tegen het einde van het jaar een vierde van zijn waarde zal verliezen. Ze verwachten dat de roepie later dit jaar zal duiken naar 390. In het rapport werd opgemerkt :

“Sri Lanka heeft nog steeds aanzienlijke aflossingsbehoeften van de buitenlandse schuld en zal de komende maanden zijn externe reservebuffer moeten opbouwen, wat een neerwaartse druk op de wisselkoers zou uitoefenen.”

Zal de Pakistaanse roepie stijgen?

Het herstel van de Sri Lankaanse roepie is een goed voorteken voor de Pakistaanse roepie, een valuta die op het laagste niveau ooit wordt verhandeld. De USD/PKR handelde vrijdag tegen 283,50, wat betekent dat het de afgelopen 12 maanden met meer dan 55% is gestegen.

Pakistan bevindt zich in een vergelijkbare positie als Sri Lanka, terwijl het onderhandelt met het IMF over een reddingspakket. Het IMF overweegt 6,5 miljard dollar aan fondsen vrij te maken om het land te helpen een faillissement te voorkomen. Het moet in juni van dit jaar toegang hebben tot deze fondsen.

Om het geld vrij te maken, moet Pakistan het in Washington gevestigde agentschap ervan overtuigen dat het hervormingen doorvoert, ook op het gebied van energiesubsidies.

Analisten zijn van mening dat Pakistan dit beleid uiteindelijk zal implementeren om een wanbetaling te voorkomen. Als dit gebeurt, zouden we de Pakistaanse roepie op korte termijn kunnen zien stijgen. Ik verwacht dat de USD/PKR zal dalen tot het belangrijkste ondersteuningsniveau van 260.