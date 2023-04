Beleggers in Loandepot aandelen opgelet: insiders dumpen aandelen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Loandepot (NYSE: LDI) heeft de afgelopen maanden een sterke uitverkoop gezien, omdat de zorgen over de hypotheeksector aanhouden. De aandelen kelderden van een hoogtepunt van $3 in februari naar een dieptepunt van $1,38. Het aandeel heeft zich nu iets teruggetrokken om te handelen tegen $1,80. Deze prestatie is in lijn met andere hypotheekspelers zoals Rocket en Velocity Financial.

Insiders verkopen agressief

Een van de beste handels- en investeringsstrategieën is kijken naar acties van belangrijke insiders van bedrijven. Deze insiders hebben doorgaans een beter zicht op het traject van een bedrijf. Dit verklaart waarom veel bedrijfsinsiders geneigd zijn aandelen te verkopen voordat een bedrijf failliet gaat. Vraag dat maar aan de leiders van bedrijven als Carvana en Silicon Valley Bank.

Begin deze week merkte ik dat insiders bij Atlassian, het moederbedrijf van Jira en Trello, hun aandelen aan het dumpen waren. Ze zijn niet de enige. Bestuurders van Loandepot zijn de afgelopen maanden doorgegaan met het verkopen van hun aandelen.

Gegevens verzameld door Barchart laten zien dat insiders de afgelopen 12 maanden meer dan 8,2 miljoen aandelen hebben verkocht. Ze hebben de afgelopen drie maanden 1,2 miljoen aandelen verkocht. En deze verkoop gaat lang daarvoor. Een van de topverkopers is Patrick Flanagan, die tijdens de laatste inkomstenoproep optimisme uitsprak over het bedrijf en zei :

“We zijn 2023 financieel gezond ingegaan met $921 miljoen aan tastbaar eigen vermogen, $864 miljoen aan onbeperkte contanten en naar onze mening uitstekende relaties en de steun van onze financieringspartners, de agentschappen en onze andere investeerders.”

Andere insiders die hun Loandepot aandelen hebben verkocht, zijn Dan Binowitz, John Hon Lee en Nicole Carrillo. Voor alle duidelijkheid: verkopen met voorkennis is niet altijd een slecht teken, aangezien ze vaak om persoonlijke redenen geld nodig hebben. De zorg doet zich voor wanneer geen enkele insider gedurende een lange periode aandelen heeft gekocht, omdat dit aangeeft dat ze geen vertrouwen hebben in het bedrijf.

Is het veilig om Loandepot aandelen te kopen?

De aandelenkoers van Loandepot is gecrasht als gevolg van de zwakte van de onroerendgoedmarkt terwijl de hypotheekrente stijgt. In het meest recente winstrapport zei het bedrijf dat de omzet in het vierde kwartaal met meer dan 75% was gedaald. De winst per aandeel was slechter dan verwacht.

Het bedrijf waarschuwde ook dat zijn bedrijf het een tijdje moeilijk zou hebben, wat de noodzaak van ontslagen verklaart. Helaas heeft de Fed laten doorschemeren dat de rente de komende maanden op een hoog niveau zal blijven totdat de inflatiestrijd is gewonnen.

Ook zijn de risico’s van een recessie nog steeds op een hoog niveau nu de Fed opstapt in een tijd waarin de rendementscurve sterk omgekeerd is. Al deze factoren, in combinatie met de bankencrisis, betekenen dat de economie snel zou kunnen verslechteren. In de meeste perioden verslechtert de hypotheeksector tijdens een recessie. Bovendien is het met insiders die aandelen dumpen niet aan te bevelen om de Loandepot aandelen te kopen.