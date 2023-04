RBZ overweegt nieuw plan om de sterk dalende Zimbabwaanse dollar te redden

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) werkt aan een nieuw plan om de sterk dalende lokale munteenheid te redden. Volgens berichten in de media is de centrale bank van plan een nieuwe valuta te introduceren, ondersteund door gouden tokens, terwijl deze werkt aan het stabiliseren van de Zimbabwaanse dollar.

In het rapport, voor het eerst gepubliceerd door Times, staat dat de digitale goudtokens zullen worden gedekt door goud dat bij de centrale bank wordt bewaard. Als gevolg hiervan zullen mensen die een kleine hoeveelheid Zimbabwaanse dollars in hun bezit hebben, die aan waarde hebben verloren, deze inwisselen voor deze tokens. In een verklaring zei de gouverneur van de centrale bank:

“De bewegingen in de parallelle marktkoers zijn voornamelijk het gevolg van de verwachting van een grotere aanvoer van vreemde valuta wanneer het verkoopseizoen voor tabak begint. De aanvoer van vreemde valuta was de afgelopen drie weken echter lager dan verwacht.”

De Zimbabwaanse dollar heeft de afgelopen maanden zijn waarde verloren ten opzichte van de USD. Volgens de centrale bank is één dollar ongeveer 1.000 Zimbabwaanse dollar waard. Het is echter moeilijk om die wisselkoers te krijgen, aangezien de parallelle markt deze vastzet op meer dan 1.750.

Het feit dat de Zimbabwaanse dollar geen waarde heeft, is triest gezien het feit dat het land enkele van de grootste natuurlijke hulpbronnen heeft. Zimbabwe heeft bijvoorbeeld de op een na grootste goudreserves per vierkante kilometer, met 13 miljoen ton bewezen reserves. Toch heeft het land sinds 1980 slechts 580 ton geëxporteerd.

Tegelijkertijd heeft het land enkele van de grootste reserves aan metalen uit de platinagroep (PGM’s) zoals platina en palladium die in de auto-industrie worden gebruikt. Het belangrijkste is dat het een belangrijke rol speelt in de elektrische voertuigindustrie (EV) vanwege de hoge lithium- en nikkelafzettingen.

Zimbabwe is ook een belangrijke speler in de landbouwsector. Zo is het een topexporteur van tabak. In 2023 heeft het land 54,9 kg tabak geëxporteerd ter waarde van $307 miljoen, meer dan de $295 miljoen die het in 2022 exporteerde.