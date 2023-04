Als dit gebeurt, kunnen de maïsprijzen met 18% dalen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De maïsprijzen op de spot- en termijnmarkt bleven dalen, doordat de zorgen over vraag en aanbod aanhielden. Maïs handelde op $633,20, wat lager was dan het hoogste punt van deze maand van $673. Anderzijdszakten de maïsfutures bij de Chicago Board of Trade naar het laagste niveau in acht maanden.

China annuleert bestellingen

De maïsprijzen zijn de afgelopen maanden blijven dalen. Het is met meer dan 24% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in april vorig jaar. Deze daling is in lijn met de prestaties van andere zachte grondstoffen zoals sojabonen en tarwe.

De huidige fase van de daling is grotendeels het gevolg van een beslissing van China om maïsorders uit de Verenigde Staten te annuleren. Het land annuleerde 327 ton maïsorders uit de VS, voornamelijk vanwege de enorme productie in Brazilië. Een recent rapport toonde aan dat Brazilië op het punt stond om de VS voorbij te gaan als de grootste maïsexporteur ter wereld, aangezien de productie dit jaar naar verwachting meer dan 124 miljoen ton zal bedragen.

Ondertussen toonde ander maïsnieuws van de USDA aan dat de hoeveelheid maïs die in Amerikaanse havens werd geïnspecteerd voor export daalde van 1.237 miljoen ton in de week die eindigde op 13 april tot 913.813. De trends waren dit jaar wat zwak, met een export van 22,3 miljoen ton in vergelijking met 34,9 miljoen ton vorig jaar. In het meest recente WASDE-rapport staat :

“De vooruitzichten voor maïs in de VS zijn een vermindering van de invoer en het gebruik van voedsel, zaden en industrie (FSI), met ongewijzigde eindvoorraden. De invoer van maïs is met 10 miljoen bushels verlaagd op basis van de waargenomen handel tot nu toe. Nu het aanbod en het gebruik met dezelfde hoeveelheid dalen, blijven de eindvoorraden onveranderd op 1,342 miljard bushels.”

Daarom lijkt het erop dat de fundamenten van maïs het dit jaar niet goed doen, wat de prijzen zou kunnen drukken. Aangezien maïs een cyclisch product is, zullen de prijzen waarschijnlijk later dit jaar of in 2023 weer opveren als boeren hun productie beginnen te verlagen.

Maïsprijzen voorspelling

Maïsgrafiek door TradingView

Op de daily chart zien we dat de maïsprijzen de afgelopen dagen in een sterke bearish trend zaten. Deze prijs is gedaald tot onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $637, het laagste punt op 6 december. Het heeft een dalend driehoekspatroon gevormd en is onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gekomen. Maïs is verplaatst naar het Fibonacci Retracement-niveau van 61,8%.

Daarom zullen de maïsprijzen waarschijnlijk een bearish uitbraak hebben, aangezien verkopers de belangrijkste ondersteuning richten op $582, wat ongeveer 7,90% onder het huidige niveau is. Een beweging onder dat niveau zal het met 18% doen crashen tot $519, het laagste punt in oktober 2021.