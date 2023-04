Nio, LI Auto, Rivian stijgen na Tesla, maar EV aandelen brengen extreme risico’s met zich mee

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Elektrische voertuigen zijn in opmars, zegt zowat iedereen in de wereld op dit moment. De klimaatverandering versnelt in hoog tempo, regeringen stimuleren subsidies en prikkels voor elektriciteit en steeds meer mensen gaan elektrisch.

Maar welke invloed heeft dit op de aandelenkoersen in de VS en hoe verhouden de waarderingen zich tot die van oudere autofabrikanten? Het antwoord hierop is genuanceerd (zoals de meeste dingen op markten).

Groeit de EV-markt?

Ondanks de schijnbaar alomtegenwoordige hype, begint de verkoop van elektrische voertuigen nog maar net door te dringen op de Amerikaanse markt. Van alle nieuwe lichte voertuigen die in 2022 werden geregistreerd, was slechts 4,3% volledig elektrisch.

Het traject is echter opmerkelijk. In 2021 was dat 3%. En als we kijken naar januari 2023, was 7,1% van de 1,2 miljoen geregistreerde nieuwe lichte voertuigen volledig elektrisch.

Hoewel de groei waarschijnlijk gedeeltelijk te danken is aan het toegenomen begrip van de dreiging van klimaatverandering, is er ook de pragmatische factor van de Inflation Reduction Act van de Biden-regering van 2022 (IRA), ongetwijfeld de belangrijkste klimaatwetgeving in de geschiedenis van de VS.

Transport is een grote bron van emissies, en elektrische auto’s worden gezien als de manier om dit grotendeels te verminderen. De IRA zit boordevol EV-prikkels en subsidies. Een van de meest impactvolle is de terugkeer van de federale belastingvoordeel voor elektrische voertuigen van $7.500, die in aanmerking komt voor 30 verschillende modellen, maar het bewind van Biden is een zegen geweest voor de industrie als geheel.

EV bedrijven handelen als technische aandelen

Hoewel dit allemaal goed nieuws is, zijn de cijfers nog steeds laag. Het claimen van 4,3% van de verkoop van nieuwe auto’s is een klein deel, wat betekent dat winst niet bepaald gemakkelijk te vinden is bij het beoordelen van EV-voorraden.

In plaats van huidige inkomsten klampen investeerders zich vast aan groeiende inkomsten in de hoop dat er later winst zal komen. Als dit allemaal griezelig bekend klinkt, zou het dat ook moeten zijn: zo omschrijft men doorgaans een technologieaandeel.

Vergis je niet, EV-bedrijven handelen als technische aandelen, in plaats van je traditionele autofabrikant. Natuurlijk is er een olifant in de kamer: rentetarieven.

Tot vorig jaar hebben technische aandelen het geweldig gedaan sinds de Grote Financiële Crash. Ik schreef vorige week een uitgebreid artikel over de prestaties van de aandelenindexen van verschillende landen, wijzend op de snelle groei van de technologiezware Nasdaq als een belangrijke reden achter de sterke stijging van de Amerikaanse aandelen in het afgelopen decennium.

Met rentetarieven die generaties lang laag waren, dat wil zeggen bijna nul, gedurende een groot deel van het decennium, gingen risicovolle activa op de fles, met technologieaandelen voorop. De Nasdaq sprintte weg van het veld en vermenigvuldigde maar liefst 12,7x van het dieptepunt in 2009 tot het hoogtepunt in 2021.

Renteverhogingen verpletteren EV-bedrijven

Maar met een inflatiecrisis die de VS in zijn greep hield, had de Federal Reserve geen andere keuze dan een van de snelste cycli van renteverhogingen in de recente geschiedenis in te gaan. Nu T-bills nu 5% opleveren, is de liquiditeit uit het systeem gezogen en zijn de technologieaandelen vorig jaar verpletterd.

Dit geldt natuurlijk ook voor EV-aandelen, die zelfs in deze risicovolle technologiesector riskant zijn. Tesla, de onbetwiste marktleider, verloor in 2022 twee derde van zijn marktkapitalisatie en presteerde aanzienlijk slechter dan de Nasdaq, die een derde verloor.

De extreme volatiliteit van Tesla benadrukt hoe gevoelig de sector is. Aan de ene kant zou je kunnen stellen dat Tesla symbolisch werd voor de door de Robin Hood-pandemie aangewakkerde aandelenhysterie – het was vaak het aandeel met het grootste verhandelde volume tijdens COVID – het feit dat het grootste aandeel in de sector zo heftig weergalmt, vat de groei samen aard van de branche.

Want hoewel Tesla de krantenkoppen haalt vanwege zijn buitenmaatse volume (het was ook vaak het aandeel met de meeste shortposities tijdens de pandemie), maakt het bedrijf in ieder geval winst, iets wat bijna elke concurrent in de ruimte niet doet. Rivalen kunnen alleen met jaloerse ogen naar de winst per aandeel van $3,62 in 2022 kijken.

Niet alleen dat, maar het marktaandeel is uitstekend: het behaalde 65% van de nieuwe EV-verkopen in 2022. Zelfs als zijn dominantie afneemt – hetzelfde cijfer komt uit op 79% in 2020 – is dat in elk geval een stevige voorsprong.

EV-aandelen bevinden zich ver buiten het risicospectrum

Tesla zou beleggers hier inzicht moeten geven in de risico’s. Natuurlijk, met risico komt beloning, en Tesla is dit jaar met 50% gestegen, aangezien de technologiesector heeft voortgestuwd op basis van zachtere prognoses rond het pad van toekomstige rentestijgingen.

Maar Tesla is slechts één naam. En in de woorden van de controversiële CEO Musk: “het doel is niet om een autobedrijf te zijn”. Tesla is niet alleen groot voor de EV-ruimte, het is gewoon ronduit groot, momenteel het negende grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld qua marktkapitalisatie.

Maar als we naar de rest van de markt kijken, zijn EV-bedrijven zeer volatiel en hebben ze geen grote marktkapitalisaties. Er zijn slechts vier andere bedrijven met meer dan $10 miljard aan marktkapitalisatie: LI Auto ($24 miljard), Nio ($14 miljard), Lucid Motors ($13 miljard) en Rivian ($11 miljard).

Bovendien, net zoals het internet al zijn beloften waarmaakte en meer, waren er voor elke Amazon vijf mislukte dotcom-bedrijven; investeerders zouden meer nodig hebben dan alleen maar geloven in de toekomst van EV’s als sector om in een van deze bedrijven te investeren.

Dit wordt een grotere angst gemaakt door de realiteit dat oude autofabrikanten zoals Ford en GM de ruimte intrekken. Deze bedrijven zullen niet toekijken hoe hun ouderwetse benzineslurpers langzaamaan overbodig worden.

En ze komen steeds sneller binnen. Het Mustang Mach-E-model van Ford was de op twee na best verkochte Amerikaanse elektrische auto van 2022, na twee Tesla-modellen, wat betekent dat het beter verkocht dan elk model dat door deze andere elektrische bedrijven is geproduceerd.

Het komt neer op wat voor investeerders vaak een naïeve conclusie is: gokken op sport wordt gelegaliseerd; daarom moet ik DraftKings kopen. EV-autofabrikanten gaan het overnemen; daarom zou ik Rivian moeten kopen.

Aandelen hebben ongetwijfeld een groeiende industrie nodig. Maar er gaat zoveel meer in een voorraad dan dit. Het meest opvallende is het concept van “ingeprijsd zijn”. Veel van deze bedrijven handelen al tegen buitensporige veelvouden, terwijl er in de hele ruimte bijna geen winst bestaat. Dit vertelt je al dat de markt aan het bakken is in toekomstige groei op de weg.

Dit klinkt prima, maar 2022 zou beleggers stof tot nadenken moeten geven over hoe dit mis kan gaan. De rentetarieven zijn niet langer nul, wat betekent dat de aantrekkingskracht van toekomstige winsten niet zo watertandend is als voorheen – kasstromen verdisconteerd naar het heden zijn aanzienlijk kleiner bij 5% dan bij 0%.

De EV-industrie zal blijven groeien. Bedrijven zullen duizelingwekkende bedragen terugbetalen voor investeerders. Maar bedrijven zullen het ook moeilijk hebben, sommigen zullen het niet redden, en er zullen onderweg genoeg ups en downs zijn, zelfs voor degenen die het wel redden. Dit is een groei-industrie, een bijzonder risicovolle subsector van technologie, en beleggers moeten daarmee rekening houden bij het toewijzen aan hun portefeuille.