Record instroom platina ETF op basis van de ellende van Eskom en de Ruyter-getuigenis

In onze moderne industriële wereld is elektriciteit een absolute noodzaak en essentieel voor het functioneren van de economie.

In de Zuid-Afrikaanse context merken Felix Dube en Chantelle Moyo van North-West University op:

“… de casussen laten zien dat het recht op elektriciteit, hoewel niet uitgedrukt in de tekst van de Grondwet, een voorwaarde is voor de uitoefening van andere rechten, waaronder het recht op menselijke waardigheid en toegang tot adequate huisvesting, water en gezondheidszorg.“

Helaas zijn black-outs en uitval van de belasting schering en inslag in het land, maar de afgelopen maanden hebben deze zeer destabiliserende proporties aangenomen en allesverslindend geworden.

Zo meldde Bloomberg dat Zuid-Afrika sinds 31 oktober 2022 dagelijks wordt geteisterd door ernstige stroomstoringen.

Dat zijn 178 aaneengesloten dagen met uitval van meerdere uren.

Het verouderende elektriciteitsnet van het land en de zeer inefficiënte, door kapitaal uitgehongerde kolencentrales bezwijken onder de druk van zwaardere belastingen en stijgende vraag.

Grote steden, laat staan kleinere steden en plattelandsgebieden, zijn verlamd door drie tot vier stroomonderbrekingen per dag, die naar verluidt routinematig meer dan 10 cumulatieve uren duren.

Nu de winter snel nadert, meldde de Telegraph dat de door de staat gerunde elektriciteitsleverancier, Eskom, te maken zou kunnen krijgen met een tekort van wel 10.000 MW, wat neerkomt op bijna een kwart van de vraag van het land tijdens het seizoen.

Aldus zullen wijdverspreide storingen waarschijnlijk nog vaker voorkomen van juni tot september.

Eskom crisis

Chris Yelland, een energieanalist, merkte op dat Eskom’s energiebeschikbaarheidsfactor (EAF), een maatstaf voor de gemiddelde prestatie van 90 grote generatoren in het hele land, zich in een langdurige neerwaartse spiraal bevindt.

Bron: The Daily Investor (op 19 maart 2023)

Yelland merkte op:

“Om de EAF van Eskom te vergroten, moet er eerst een vertraging zijn. Het moet dan uitbodemen, stabiliseren en beginnen te stijgen. Dit proces zal enkele jaren duren… Praten over een energiebeschikbaarheidsfactor van 70% of 75% is misleidend voor het publiek en is niet haalbaar…“

Uit de artikel IV-raadpleging van het IMF bleek dat Eskom gemiddeld 1% van het nationale bbp aan overdrachten ontving, terwijl het verliezen leed van 0,4% van het bbp in FY19/20 en FY20/21.

Om de situatie te redden namen de autoriteiten hun toevlucht tot een tariefverhoging van 15% in 2022, evenals andere maatregelen voor het beheersen van de kosten, waaronder personeelsvermindering.

Dit ondersteunde de financiële prestaties met een bedrijfswinst die vorig jaar met 238% steeg, maar het bedrijf kon zijn schuldendienstverplichtingen niet nakomen ondanks een overheidsinjectie van tientallen miljarden rand.

Gedurende deze periode is de dienstverlening onbetrouwbaar gebleven.

De organisatie is niet zonder grote controverses geweest na lopende onderzoeken naar corruptie en een explosief televisie-interview door ex-CEO André de Ruyter eerder dit jaar.

Gisteren verscheen De Ruyter voor SCOPA, de commissie voor openbare rekeningen, en weigerde namen te geven van ministers die vermoedelijk betrokken waren bij de vermeende wandaden.

Rapporten suggereren dat de Ruyter’s getuigenis alleen maar meer vragen heeft opgeroepen en het vertrouwen in de energieleverancier verder heeft ondermijnd.

Beleidsinitiatieven

Eind 2020 probeerden de autoriteiten het functioneren van de noodlijdende openbare entiteiten van Zuid-Afrika, waarvan er vele werden geplaagd door dubbelzinnige mandaten en onhoudbare bedrijfsmodellen, te verbeteren met de uitrol van het Economic Reconstruction and Recovery Plan (ERRP).

Dit omvatte een groot aantal hervormingen in de energiesector, waaronder de opdeling van Eskom in ten minste drie entiteiten die elk verantwoordelijk zijn voor opwekking, transmissie of distributie.

Bovendien lanceerden het kabinet van de president en de National Treasury gezamenlijk Operatie Vulindlela, gericht op ingrijpende structurele hervormingen in veel sectoren, waaronder energieopwekking en -voorziening.

Veel van deze hervormingen hebben echter te maken gehad met moeilijkheden bij de uitvoering te midden van kostenoverschrijdingen, sociale onrust en gevallen van grootschalig vandalisme.

Bovendien zal de ontvlechting van Eskom, met de algemene verkiezingen die gepland staan voor 2024, waarschijnlijk een politiek heet hangijzer worden, waarvoor ook ingewikkelde wetgevende stappen nodig zijn.

Basisprincipes van platina

Zuid-Afrika is een land met ongelooflijke natuurlijke hulpbronnen.

Een recent OESO-handelsbeleidsdocument van Przemyslaw Kowalski en Clarisse Legendre benadrukte de aandelen van de top 3 producerende landen in de top 10 van meest geconcentreerde kritieke grondstoffen.

Bron: OECD

In de bovenstaande grafiek heeft Zuid-Afrika (ZAF) een stevige greep op de productie van de edelmetaalgroep en op platina (Pt). Het land is in zijn eentje verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde productie.

De belangstelling voor Pt is de afgelopen jaren omhooggeschoten, met name als gevolg van de toegenomen vraag naar auto’s en juwelen in China, Japan en India, evenals een reeks groeiende toepassingen in de medische zorg, zoals tandvullingen en pacemakers.

Vorig jaar waren de prijzen van het metaal aanvankelijk sterk gestegen als gevolg van de agressieve militaire acties van Rusland en zijn positie als de op één na grootste wereldwijde leverancier.

Mede door de dominante positie van Zuid-Afrika en het strikte zero-covid-beleid van China waren de prijszorgen van korte duur.

Toch heeft de spotprijs voor platina een sterk herstel laten zien, met een verbetering van 19,4% op jaarbasis op het moment van schrijven en 33% boven het dieptepunt in 52 weken van augustus.

Sinds 27 maart is de spot ongeveer 11% gestegen.

Bron: KITCO

Deze verschuiving hoger werd veroorzaakt door stijgende Chinese aankopen, ruim boven de verwachte vraag, na het loslaten van het langdurige lockdown-beleid.

Bron: World Platinum Investment Council (WPIC)

Verbeterde economische gegevens zoals China’s algemene, productie- en niet-productie-PMI; en jaarlijkse groei van het BBP; de marktprestaties waren beter dan de verwachtingen.

De China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) schat dat de verkoop van binnenlandse voertuigen in 2023 met 2,11 miljoen eenheden zal stijgen.

Met name uit een recent ING-rapport bleek dat het aandeel van elektrische voertuigen in China’s totale autoregistraties begon te stagneren, wat suggereert dat de vraag naar Pt kan worden gestimuleerd door het gebruik van katalysatoren in benzineauto‘s.

Daarnaast verwacht WPIC dat de industriële vraag, zoals van investeringen in de waterstofeconomie en energiecentrales die geen CO2 uitstoten, met 12% zal groeien, terwijl de investeringsvraag dit jaar ook hoger zou moeten zijn.

Zuid-Afrika, het centrum van de wereldwijde platina-mijnbouwsector, blijft echter geplaagd door operationele inefficiënties en staat op de drempel van een veel ernstiger sluiting.

Een artikel van Daily Maverick van half maart onderzocht enkele van de uitdagingen in de bredere mijnbouwindustrie in Zuid-Afrika.

De totale productie van de sector daalde in 2022 met 7,2%, hoewel dit deels te wijten was aan het vertekende basiseffect na de verstoringen in het pandemietijdperk.

Bron: Daily Maverick

Als gevolg van de diepgewortelde machtscrisis, evenals een toename van het aantal mijnsluitingen, de beschikbaarheid van lagere minerale kwaliteiten in verouderende mijnen en het gebrek aan veilig transport, plaatste het Canadese Fraser Institute’s Annual Survey of Mining Companies Zuid-Afrika in al in april 2022 de onderste tien landen op basis van zijn Investment Attractionness Index.

Vanwege de enorme druk die op de economie wordt uitgeoefend door de voortdurende black-outs, zou Pt, dat volgens het Observatory of Economic Complexity in 2021 met 24,5 miljard dollar het grootste exportproduct van het land was, een scherpe productiedaling kunnen zien.

Johan Theron, woordvoerder van een van de grootste mijnbedrijven, Impala Platinum Holders, merkte op dat de machtscrisis zo acuut was dat er een tijd zou kunnen komen –

“…wanneer je bepaalde dagen hebt waarop we zullen stoppen met mensen onder de grond sturen.“

Surplus omkering

Gezien de wereldwijde heropleving van Pt in combinatie met alarmerende aanbodbeperkingen, voorspelde de WPIC dat de groei van de vraag voor 2023 met 24% zal toenemen, terwijl het aanbod met slechts 3% kan verbeteren als gevolg van beperkte extra capaciteit die online komt.

Dienovereenkomstig verwacht de groep dat de langdurige stroomonderbrekingen zwaar zullen wegen op de Zuid-Afrikaanse operaties, en het industriële overschot van 776 koz vorig jaar scherp kan ombuigen naar een tekort van 556 koz dit jaar.

Rapporten suggereren dat Eskom grote mijnbouwbedrijven heeft geadviseerd dat ze mogelijk de productie moeten verminderen, wat de situatie alleen maar zal verergeren.

Platina ETF’s

Gezien de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod van het metaal, de afnemende reputatie van het openbare nutsbedrijf, de precaire situatie van de elektriciteitsvoorziening en het snel naderende winterseizoen, verwachten fondsbeheerders dat Pt-operaties een aanzienlijk risico lopen en zijn ze optimistisch over de vooruitzichten van platina-ETF’s.

Deze ommekeer komt kort nadat deze producten gedurende meerdere achtereenvolgende kwartalen getuige waren van een uitstroom door de afgenomen wereldwijde vraag.

Bloomberg meldt dat de wekelijkse instroom in platina-ETF’s met 117.000 ounces is gestegen, de hoogste stijging sinds maart 2019, toen investeerders zich massaal naar deze producten haastten.

Source: Zerohedge, Bloomberg

Verschillende platina ETF’s zoals de abrdn Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) en GraniteShares Platinum Trust (NYSEARCA: PLTM) zijn deze maand al met 12%-13% gestegen.

Een deel van de vraagcomponent kan zijn aangestuurd door zorgen over aanhoudende inflatie, een zwakkere dollar en angst voor een recessie nu de Fed de komende week de rente wil verhogen.

Macro-economische uitdagingen

Het aanbod van Pt zal waarschijnlijk in de nabije toekomst onder zware druk blijven staan en mogelijk zullen de prijzen tijdens het komende winterseizoen stijgen.

Volgens de Minerals Council van Zuid-Afrika draagt de mijnbouwsector 7-8% bij aan het Zuid-Afrikaanse BBP. Een scherpe vertraging in deze sector zou verwoestende macrofinanciële gevolgen kunnen hebben voor exportopbrengsten, werkloosheid en groei.

De situatie is zelfs nog wanhopiger met verschillende indicaties dat het land een recessie nadert, en het IMF voorspelt dat de reële groei van het BBP dit jaar zou vertragen tot een kruipsnelheid van 0,1%.

Lungile Mashele, een specialist in de energiesector, schatte dat sinds 2008 de lange geschiedenis van chronische stroomonderbrekingen in Zuid-Afrika het potentiële BBP van het land met maar liefst 20% kan hebben verminderd en nu zelfs nog krachtiger zou kunnen blijken te zijn.

In de eindverklaring van het personeel van maart merkt het Fonds op dat het verwacht dat de toestand van de staatsschuld de komende jaren zal blijven verzwakken, zelfs als de financiële positie van Eskom verbetert.

De neerwaartse risico’s voor de platinaprijzen komen voort uit recente rapporten over hernieuwde gezondheidsproblemen in China en een krap monetair beleid dat in de tweede helft van 2023 zou kunnen leiden tot een wereldwijde recessie.

Kopers van ETF’s zullen de prijsactie de komende dagen scherp in de gaten houden, aangezien de markten mogelijk hadden geanticipeerd op een veel krachtiger getuigenis van De Ruyter.

Andere overwegingen

Er is een recente trend om Pt te vervangen door palladiumbewerkingen vanwege de prijsverschillen tussen de metalen.

Aangezien mijnbouwactiviteiten waarschijnlijk zullen worden ingeperkt, is het onwaarschijnlijk dat Pt-belanghebbenden in een haast veel meer vooruitgang zullen boeken.

Ten tweede boden de zware sancties tegen Rusland en de bestraffende belastingheffing door het VK op platina- en palladiumproducten eerder dit jaar een kans voor Zuid-Afrika om zijn dominantie in deze sectoren verder uit te breiden.

Aangezien er geen duidelijk einde is aan de elektriciteitscrisis, zal het een uitdaging zijn om dit doel te bereiken.

Op de lange termijn heeft Pt nog steeds een enorm vervangingspotentieel en sterke vraagstimulansen, wat kansen kan creëren voor andere producenten zoals Zimbabwe en Canada.