Is de Federal Reserve zo roekeloos om de rentetarieven opnieuw te verhogen nu de angst voor recessie en de bankwereld groeit?

Woensdagmiddag krijgen we de laatste aflevering van de belangrijkste show van de laatste tijd: de Federal Reserve en haar rentebeleid. Om 14.00 uur Eastern Time maakt de Fed bekend of de rente opnieuw wordt verhoogd of dat de langverwachte spil is aangebroken.

Voor het eerst in lange tijd is er een reële kans op het laatste, ook al beschouwt de markt een stijging van 25 basispunten nog steeds als verreweg de meest waarschijnlijke mogelijkheid. Als we de impliciete kansen van de Fed-futures vanaf woensdagochtend terugdraaien, is er een kans van 11% op geen verhoging en een kans van 89% op een stijging van 25 basispunten.

De onderstaande grafiek laat zien hoe het sentiment de afgelopen week is verschoven. Afgelopen woensdag was er een kans van 28% dat er geen stijging zou komen, met een kans van 72% op 25 bps.

Wat heeft de verschuiving veroorzaakt? Welnu, het beest waarvan men dacht dat het was gedood, is teruggekomen als een slechte schurk in een superheldenfilm: de bankencrisis. In maart veroorzaakte de ineenstorting van de Silicon Valley Bank (SVB) een regionale bankencrisis (die vervolgens minder regionaal bleek te zijn toen Credit Suisse in Europa viel).

De crisis was bijna afgewend totdat vorige week werd onthuld dat First Republic Bank afgelopen kwartaal meer dan $1 miljard aan opnames had geleden. Het werd de laatste bank die kort daarna instortte, de aandelen werden dinsdag geschrapt, waardoor de beslissing van de Fed nu nog belangrijker wordt.

Voorspelt de bankencrisis het risico van een volgende renteverhoging?

Dat brengt ons bij de dag van vandaag. Sommigen vrezen dat de verwachte verhoging van 25 basispunten door de Fed tegen deze achtergrond roekeloos is.

Hoewel het risicobeheer van de omgevallen banken onmiskenbaar rampzalig was, werd de ineenstorting versneld door de agressieve renteverhogingen van het afgelopen jaar. Een duratie-mismatch op de balans van de banken kwam hard aan, toen obligaties in de uitverkoop gingen naarmate de rente stegen en banken het slachtoffer werden van de overtuiging dat rentetarieven op basisniveau voor altijd konden worden aangehouden.

De liquiditeit is al substantieel uit het systeem gesluisd. Vorig jaar om deze tijd kwamen we pas in de wandelcyclus terecht, waarin de tarieven vandaag van bijna nul naar bijna 5% stegen. Het is een zeer snelle overgang geweest, een stijging van bijna 500 bps in een oogwenk.

Er is ook de kwestie van de vertraagde effecten van het monetaire beleid. Zoals de grafiek hierboven laat zien, zijn we pas afgelopen voorjaar overgegaan op deze krappe cyclus. Dit betekent dat veel van de monetaire effecten nog moeten landen, vooral omdat de Fed blijft verhogen, zelfs te midden van deze diepe verkrapping.

Ik schreef in februari een rapport waarin ik bekeek hoe de angst voor een wereldwijde recessie de inflatie had overgenomen als de belangrijkste zorg voor de financiële markten. Dat is grotendeels wat er is gebeurd, tenminste als we het traject van de activaprijzen sindsdien kunnen geloven, evenals de dalende inflatie (ondanks dat ze hoog blijft).

De Fed bleef echter vasthouden aan de koers. Powel en co. blijven inflatie behandelen als volksvijand nummer één, iets dat goed zal worden aangepakt als/wanneer deze verhoging van 25 basispunten komt, midden in een week waarin opnieuw een bankfaillissement heeft plaatsgevonden.

Als je op zoek gaat naar angst, is het gemakkelijk te vinden. De geschiedenis suggereert dat het ergste nog moet komen, vooral nu de Fed blijft verhogen terwijl we de verkrappingscyclus doormaken. De arbeidsmarkt blijft krap, maar begint te versoepelen. Zwakke gegevens over werkgelegenheid gisteren duwden de kans op een no-hike een beetje hoger.

We hebben in het verleden kredietbeperkingen en faillissementen van bedrijven zien toenemen vanuit vergelijkbare omstandigheden – wederom met de bekende vertraging die monetairbeleidsveranderingen met zich meebrengen. En, cruciaal, we hebben nog nooit zo snel een aanscherpingscyclus gezien.

Nog een renteverhoging en dan klaar?

Dus, zelfs afgezien van de onheilspellende schommelingen in de banksector, bestaat er bezorgdheid dat een nieuwe verhoging uiteindelijk mis zou kunnen gaan. Om nog maar te zwijgen, als de markt anticipeert op een “één-meer-en-klaar”-beleid, is de logica achter een verhoging hier moeilijker om aan boord te komen – waarom niet even pauzeren, afwachten wat er gebeurt met regionale banken, voordat u volgende maand opnieuw beoordeelt?

De verhouding tussen risico en beloning voelt hier een beetje verkeerd aan, als die uitdrukking kan worden gebruikt om Fed-beslissingen te analyseren. Want hoe je het ook wendt of keert, monetair beleid is absoluut van belang voor de financiële stabiliteit, en dat lijkt momenteel op zijn zachtst gezegd te wringen.

Een vooruitblik op de bijeenkomst in juni versterkt dit enigszins. De markt geeft nu een kans van 83% dat het streefpercentage 25 basispunten hoger ligt dan het huidige streefpercentage van 5%-5,25%. Dat is opmerkelijk wanneer de aanname van een woensdag van 25 basispunten (voor de bijeenkomst in mei) wordt overwogen – wat betekent dat er volgende maand veel in het spel is, mocht de stijging van 25 basispunten van deze week komen en gaan zoals verwacht.

Voor activaprijzen op korte termijn kan de beweging meer afhangen van de taal van de Fed dan van de daadwerkelijke verhoging zelf later vandaag, zoals gebruikelijk is wanneer een verhoging grotendeels is ingeprijsd. Hoewel de marktactiviteit vandaag gemakkelijk kan worden onderdrukt, is het verschil met eerdere vergaderingen echt de groeiende argumentatie dat de Fed hier zou moeten afbouwen en de ligging van het land zou moeten beoordelen.

Zoals ik steeds zeg, werkt het monetaire beleid met een vertraging. Een groeiend aantal economische gegevens suggereert dat de liquiditeitscrisis nu echt doorwerkt in de economie. De tekenen van een naderende recessie nemen ongetwijfeld toe. En dan is er nog de veelbesproken bankencrisis.

De inflatie blijft ruim boven de doelstelling van 2%, ook al is deze aan het dalen. Maar een wandeling van 25 bps voelt op deze plek eng aan. Ik heb het hele jaar geschreven over de uitdaging van de Fed om de lijn tussen inflatie en recessie te volgen. Het begint nu knelpunt tijd te worden.