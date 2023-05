Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van IAG (LON: IAG) heeft een turbulente golf doorgemaakt nu de markt nadenkt over de toestand van de luchtvaartsector en de recente kwartaalresultaten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Na een stijging naar een hoogtepunt van 173,65p op 3 februari, zijn de aandelen teruggetrokken naar het huidige niveau van 147,60p. Het aandeel blijft zo’n 65% boven het laagste niveau van 3 oktober.

Inkomsten British Airways vooruit

IAG, het moederbedrijf van British Airways, Iberia en Aer Lingus, bevindt zich sinds april in een krappe spreiding toen investeerders reageerden op winsten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Deze bedrijven publiceerden over het algemeen goede resultaten omdat de vraag naar luchtvaart sterk toenam.

De omzet van Delta steeg bijvoorbeeld met 36,9% op jaarbasis tot meer dan $12,8 miljard. Het bedrijf versterkte ook zijn forward guidance, daarbij verwijzend naar sterke toekomstige zomerboekingen. Ondertussen rapporteerde United Airlines sterke resultaten, aangezien de omzet met 51% op jaarbasis steeg tot meer dan $11,43 miljard.

Hetzelfde geldt voor American Airlines, een toonaangevend bedrijf in de branche. In zijn rapport zei het bedrijf dat de omzet met 37% was gestegen tot $12,2 miljard. Ook andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Southwest, Qantas en Alaska Air, publiceerden sterke resultaten.

Hoewel al deze bedrijven verschillend zijn, zijn ze goede indicatoren van wat te verwachten wanneer IAG zijn resultaten op vrijdag publiceert. Analisten verwachten dat uit de resultaten blijkt dat IAG in het eerste kwartaal een operationeel verlies boekte van 173 miljoen euro.

In zijn laatste financiële resultaten liet het bedrijf doorschemeren dat de capaciteit in Q1 ~ 96% van het niveau van 2019 zal zijn. Voor dit jaar verwacht het bedrijf dat het bedrijfsresultaat vóór bijzondere posten tussen €1,8 miljard en €2,3 miljard zal liggen.

Koersvoorspelling IAG

IAG-grafiek door TradingView

In mijn laatste artikel over International Airlines Group voorspelde ik dat de aandelen vooruitlopend op het winstrapport zouden blijven consolideren. Deze mening was juist, aangezien de aandelen al weken in een krappe range blijven. De aandelen blijven iets boven het belangrijkste ondersteuningsniveau op 141,50p, het hoogste punt op 11 november.

Als gevolg hiervan beweegt het aandeel op de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden. De Awesome Oscillator is boven het neutrale punt gekomen. Het volume is relatief laag gebleven. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel in dit stadium neutraal ten opzichte van de winst. Een beweging onder de steun op 141.50p geeft aan dat de bears hebben gezegevierd. In totaal zijn de ondersteunings- en weerstandsniveaus om naar te kijken 141p en 160p.