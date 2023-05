Prijsvoorspelling PacWest aandelen: waarom het naar nul zal dalen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De daling van de aandelenkoers van PacWest (NASDAQ: PACW) zette deze week door na de ineenstorting en overname van First Republic Bank door JP Morgan. De aandelen werden verhandeld tegen $6,42, wat betekent dat het dit jaar met meer dan 78% is gedaald vanaf het hoogste punt.

De strategische opties van PacWest

De aandelenkoers van PacWest steeg vorige week nadat het bedrijf sterke financiële resultaten publiceerde. Uit de resultaten bleek dat het bedrijf enige instroom begon te zien, wat een teken van vertrouwen in zijn bedrijf was.

Het was destijds echter riskant om de aandelen te kopen, aangezien de uitdagingen in de banksector bleven bestaan. En op basis van lessen van Credit Suisse, Silicon Valley Bank en Silvergate was de kans groot dat het aandeel zich nooit zou herstellen.

Helaas is de situatie de afgelopen dagen erger geworden na de ineenstorting van First Republic Bank. Veel investeerders in regionale banken zijn nu begonnen met het beëindigen van hun posities omdat de bezorgdheid over meer bankfaillissementen aanhoudt. Dit verklaart waarom de KRE ETF is de afgelopen dagen gezakt.

Nu overweegt PacWest zijn strategische opties, aldus Bloomberg. Deze opties omvatten een verkoop van het bedrijf. De bank heeft echter moeite om haar bedrijf te verkopen omdat er niet genoeg kopers van het bedrijf zijn, aangezien de meeste investeerders bezorgd blijven over de sector.

Potentiële kopers zijn ook van mening dat wachten tot het instort, de hoeveelheid geld die ze uiteindelijk voor het bedrijf zullen betalen, kan verminderen. JP Morgan zou meer geld hebben betaald voor First Republic als de deal een maand geleden was aangekondigd.

Helaas zijn we hier eerder geweest. Voor de ineenstorting overwoog First Republic Bank haar bedrijf te verkopen, maar vond geen kopers. Daarom zou het nieuws dat het bedrijf strategische opties vindt, ertoe kunnen leiden dat meer spaarders hun geld van het bedrijf weghalen.

PacWest aandelenkoers voorspelling

In het licht van dit alles geloof ik dat de koers van het aandeel PacWest naar nul gaat, tenzij we de komende dagen een wonder zien. Ik denk ook dat de ineenstorting van de bank in het weekend zal plaatsvinden, aangezien de uitstroom blijft toenemen.

Als dit gebeurt, zal PacWest de vijfde Amerikaanse bank zijn die dit jaar failliet gaat, na Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic. Het zal ook niet de eerste bank zijn die failliet gaat, aangezien ik verwacht dat Western Alliance Bancorp het snel zal volgen.

Daarom denk ik dat de koers van het aandeel PacWest de komende dagen tot nul zal crashen. Deze situatie kan alleen worden voorkomen als het bedrijf wordt overgenomen, wat hoogst onwaarschijnlijk is.