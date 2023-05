Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De zilverprijs bleef deze week stijgen, zelfs nadat landen zwakke PMI-cijfers voor de verwerkende industrie publiceerden. Het steeg ook na het laatste rentebesluit van de Federal Reserve en toen de goud/zilver-ratio bleef dalen. Zilver werd donderdag verhandeld op $25,74, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $26.

Besluit van de Federal Reserve

Het belangrijkste nieuws over zilver van deze week was het rentebesluit van woensdag door de Fed. Zoals we hier schreven besloot de Fed tijdens haar vergadering in mei de rente met 0,25% te verhogen. Deze verhoging duwde de rentetarieven naar het bereik van 5,0% en 5,25%, het hoogste in meer dan tien jaar. Het was ook het snelste tempo dat de Fed de afgelopen decennia heeft opgetrokken.

Een ander opmerkelijk feit over dit besluit was dat het unaniem was, met alle commissieleden die steunden. Analisten, gebruikmakend van de notulen van de laatste vergadering en de aanhoudende ineenstorting van regionale banken, verwachtten dat sommige FOMC-leden zouden aanbevelen om de rente te pauzeren.

Daarom impliceert de huidige actie van de zilverprijs dat investeerders geloven dat de Fed dit jaar niet opnieuw zal verhogen. Dit verklaart ook waarom de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar beneden is afgezakt terwijl het zich voorbereidt op een koers onder de $100.

Zilver wordt meestal beïnvloed door beslissingen van de Fed vanwege zijn rol als edelmetaal. Historisch gezien doet het het goed wanneer de Fed de rente verlaagt of haar beleid wijzigt. Dit verklaart waarom de zilverprijs met bijna 50% is gestegen vanaf het laagste punt in 2022.

Ondertussen zat de goud/zilver ratio de afgelopen weken in een neerwaartse trend. Het is gedaald van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $91,83 naar de huidige $80. Dit is een belangrijke verhouding die al eeuwen bestaat. Het betekent nu dat één ounce goud gelijk is aan 80 ounce zilver.

Zilverprijs voorspelling

Zilvergrafiek door TradingView

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat de XAG/USD de afgelopen weken in een sterke bullish trend zat. Gaandeweg is zilver boven de belangrijkste weerstandspunten gestegen op respectievelijk $24,65 en $26. Het is ook boven het Fibonacci Retracement-niveau van 61,8% gestegen.

Zilver is ook boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gesprongen, wat een bullish teken is. Daarom geloof ik dat zilver de komende weken op het punt staat van een grote bullish breakout. Als dit gebeurt, is het volgende sleutelniveau om te bekijken $30, wat ongeveer 17% boven het huidige niveau is. Dit beeld wordt bevestigd als het boven het belangrijkste weerstandspunt op $27 (hoogste punt op 7 maart) komt.