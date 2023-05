Koersvoorspelling Rivian aandelen na Q1 winstrapport

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Aandelen van Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) worden verhandeld in langere uren nadat het EV-bedrijf een kleiner dan verwacht verlies rapporteerde voor zijn fiscale eerste kwartaal.

Rivian legt productievoorraad aan

Het EV-aandeel wordt ook beloond omdat Rivian, in tegenstelling tot branchegenoten (Lucid en Fisker), zijn productierichtlijnen voor het hele jaar niet heeft verlaagd.

Het in Californië gevestigde bedrijf blijft zich inzetten voor de productie van 50.000 voertuigen in 2023, zo staat in de brief aan de aandeelhouders. Volgens Truist Securities-analist Jordan Levy:

“Elke stap die ze kunnen laten zien dat de productie in de trend zit, gezien de problemen met de toeleveringsketen die ze hebben gehad, is een groot positief punt. Beleggers willen dat Rivian minder uitgeeft, de cashburn verlaagt en de productiedoelstellingen haalt. Rivian heeft ons dat gegeven.“

Eerder dit jaar verlaagde de fabrikant van elektrische voertuigen het personeelsbestand met 6,0% om kosten te besparen. Het aandeel Rivian staat nog steeds bijna 30% lager dan het hoogste niveau van het jaar tot nu toe.

Zijn Rivian aandelen het waard om hier te kopen?

Rivian sloot het kwartaal af met $11,8 miljard in contanten en verwacht dat de kapitaaluitgaven dit jaar worden afgetopt op ongeveer $2,0 miljard. Op Yahoo Finance Live voegde Levy toe:

“Waar Rivian eerder mee heeft gesproken, is de beschikbaarheid van vermogenshalfgeleiders die de poortfactor is om de productie op te voeren. Het lijkt erop, gebaseerd op gesprekken die we hebben gehad, dat het de goede kant opgaat.“

De analist van Truist is ook heel optimistisch over de samenwerking van het bedrijf met Amazon. Zijn koersdoel van $28 op het aandeel Rivian suggereert dat het vanaf nu bijna zou kunnen verdubbelen.

Vorige maand zei Rivian dat het in het eerste kwartaal 7.946 voertuigen heeft afgeleverd, een daling van meer dan 1,0% achtereenvolgens.

Opmerkelijke cijfers van de Rivian Q1 winstdruk

Verloren $1,35 miljard tegenover $1,6 miljard een jaar geleden

Het verlies per aandeel daalde ook van $1,77 naar $1,45

Het aangepaste verlies bedroeg $1,25 per aandeel voor het eerste kwartaal

De omzet schoot omhoog van $95 miljoen naar $661 miljoen

Consensus was een verlies van $1,62 op een omzet van $664 miljoen

Capex van $283 miljoen was 32% lager op jaarbasis