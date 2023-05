Analyse zilverprijs: voorspelling nu de goud/zilver-ratio stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De zilverprijs is onder grote druk komen te staan na de relatief zwakke industriële groeicijfers in China. Na op 5 mei naar een hoogtepunt van $26,12 te zijn gestegen, is het paar XAG/USD gezakt naar $24, het laagste punt sinds 4 april van dit jaar. Anderzijds is de goud/zilver-ratio gestegen naar $84, het hoogste niveau sinds 30 maart.

De goud/zilver-ratio stijgt

Het grootste zilvernieuws op dinsdag was de relatief zwakke prestatie van de industriële productiesector in China. Volgens het statistiekbureau is de industriële productie in China in april met 5,6% op jaarbasis gestegen. Analisten hadden gerekend op 10,9%.

Hoewel de 5,6% niet noodzakelijkerwijs een slecht groeipercentage is, was het een grote teleurstelling aangezien het land in dezelfde maand in 2022 in een lockdown zat. De productie steeg met slechts 3,6% op maandbasis.

Zilver wordt meestal beïnvloed door de economische prestaties van belangrijke landen vanwege zijn rol als industrieel metaal. Het wordt onder andere gebruikt om producten zoals keukengerei, spiegels en zonnepanelen te vervaardigen.

Zilver is ook gedaald vanwege de prestaties van de Amerikaanse dollarindex (DXY). De dollarindex maakte vorige week een grote comeback en steeg naar een hoogtepunt van $102,25. Het blijft dicht bij het laagste punt van het jaar tot nu toe van $100.

Zilver heeft een omgekeerde relatie met de Amerikaanse dollar omdat het meestal wordt beïnvloed door het monetaire beleid van de Federal Reserve. Hetzelfde geldt voor goud, dat doorgaans wordt gezien als alternatief voor de Amerikaanse dollar.

Ondertussen is de goud/zilver-ratio gestegen naar het hoogste punt sinds 30 maart. Dit gebeurde zelfs toen de goudprijs zich terugtrok van een recordhoogte van $2.081 naar de huidige $2.016.

Voorspelling zilverprijs

Zilvergrafiek door TradingView

Zilver heeft de afgelopen dagen een bearish uitbraak gemaakt. Het is erin geslaagd om onder het belangrijkste ondersteuningsniveau te komen op $24,45, het laagste punt op 25 april. Deze prijs was ook de halslijn van het dubbele toppatroon op $26,08 dat werd gevormd op 14 april en 5 mei. Het bewoog ook onder de 23,6% Fibonacci-retracementniveau.

De zilverprijs is ook gedaald tot onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Het heeft ook een bearish wimpelpatroon gevormd. Daarom is de kans groot dat zilver een bearish uitbraak zal hebben, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $23. Een beweging boven het belangrijkste weerstandspunt op $24,45 maakt de bearish weergave ongeldig.