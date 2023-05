Hang Seng-index daalt terwijl energieaandelen leiden, onroerend goed blijft achter

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hang Seng-index is sinds maart van dit jaar zijwaarts bewogen, terwijl zijn wereldwijde tegenhangers zoals de Topix- en de Nasdaq 100-indices stegen. De index handelde op H$20.000, waar het de afgelopen maanden ook handelde. Deze prijs ligt ongeveer 36% boven het laagste punt in 2022.

De aandelen in Hongkong stuitten op een muur

De Hang Seng-index begon het jaar goed, aangezien beleggers zich concentreerden op de geweldige comeback van China. De verwachting onder investeerders was dat China een spectaculaire comeback zou maken als het zijn grenzen zou heropenen en het Covid-zero-beleid zou beëindigen.

Uit recente gegevens blijkt dat de situatie niet is zoals verwacht. Zoals ik in dit artikel schreef, toonden dinsdag gepubliceerde gegevens aan dat het niet goed gaat met de economie. De industriële productie steeg met 5,6% op jaarbasis, lager dan de raming van 10,9%.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de jeugdwerkloosheid ondanks de heropening van het land is gestegen. De detailhandelsverkopen stegen in april met 18,4% op jaarbasis. Deze jaarlijkse stijging was grotendeels het gevolg van een lage basis, aangezien het land in april vorig jaar in een lockdown zat.

Ook de economie van Hongkong herstelt langzamer dan verwacht. Vrijdag gepubliceerde gegevens onthulden dat de economie op jaarbasis met 2,7% groeide, geholpen door toerisme en detailhandel. Het kabinet verwacht dat de economie dit jaar met 3,5% tot 5,5% zal groeien.

De beste keuzes voor de Hang Seng dit jaar zijn PetroChina, China Petroleum & Chemicals en CNOOC. Deze olie- en gasmaatschappijen hebben goed gepresteerd, ook al daalden de olie- en gasprijzen dit jaar. Andere toppresteerders in de index zijn China Unicom en China Mobile, beide telecommunicatiebedrijven. De twee zijn dit jaar met meer dan 25% gestegen.

De andere toppresteerders in de Hang Seng-index zijn BYD, HSBC, China Shenhua Energy en Citic Pacific. Aan de andere kant presteerden vastgoedbedrijven als Country Carden, Longfor Properties en Hang Lung het slechtst. Technologiebedrijven als Alibaba en Meituan zijn ook gedaald.

Voorspelling Hang Seng-index

HSI-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de Hang Seng-index de afgelopen dagen zijwaarts is bewogen. Deze prijs blijft onder het belangrijke weerstandspunt van H$20.766, het hoogste punt op 24 april. Het consolideert ook op de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

De Relative Strength Index (RSI) is iets boven het neutrale punt gestegen. Daarom zal de index op korte termijn waarschijnlijk binnen dit bereik blijven. Meer voordeel zal worden bevestigd als de prijs boven de belangrijkste weerstand van H$20.766 komt.