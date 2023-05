Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering Tesla 2023: reden om aandelen te kopen?

May 17, 2023

op May 17, 2023

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) staat dinsdag laat in de belangstelling nadat CEO Elon Musk bevestigde dat het bedrijf voor elektrische voertuigen “later dit jaar” Cybertrucks zal gaan leveren.

Samenvatting van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla

De miljardair maakte vandaag ook andere opmerkelijke opmerkingen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ten eerste zei hij dat de Tesla Model Y elk ander voertuig op aarde zal verslaan om dit jaar de “best verkochte auto” te worden.

Musk gaf ook aan dat de EV-gigant nu klaar is om meer traditionele reclame te testen. Tot nu toe heeft Tesla volledig vertrouwd op mond-tot-mondreclame, influencer-marketing en andere niet-conventionele reclamemiddelen.

De Chief Executive verwacht dat de economische situatie de komende twaalf maanden uitdagend zal blijven. Vanaf dat moment voorspelt hij echter een herstel en ziet Tesla Inc als goed gepositioneerd om hiervan te profiteren.

Moet je nu Tesla aandelen kopen?

Het aandeel Tesla is momenteel meer dan 20% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar. Dit zou een geweldige kans kunnen zijn om een positie op te bouwen, aangezien CFRA-analist Garrett Nelson het een “sterke koop” blijft noemen.

Het bedrijf ligt op schema met de eerste productie van Cybertruck, baanbrekend voor de nieuwe fabriek in Mexico. We denken dat ze in 2024 een goedkopere Coupé voor de massamarkt zullen introduceren. Er zijn dus genoeg katalysatoren op korte termijn.

Aandelen Tesla zijn des te aantrekkelijker nu Elon Musk een nieuwe CEO voor Twitter heeft aangenomen. Nelson ziet een stijging in dit aandeel tot $250, wat suggereert dat het vanaf hier ongeveer 30% zou kunnen stijgen.

Andere redenen om “TSLA” in je portefeuille te hebben, zijn onder meer de energieopslagactiviteiten van het bedrijf, concludeerde hij op CNBC’s “Squawk on the Street“.