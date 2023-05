Verwachting USD/JPY na Japanse BBP gegevens en stijgende Topix-index

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/JPY steeg woensdagochtend, zelfs na de relatief optimistische Japanse BBP cijfers. Het paar steeg naar een hoogtepunt van 136,52, het hoogste niveau sinds 2 mei van dit jaar. Evenzo stegen de paren GBP/JPY en EUR/JPY tot respectievelijk 170,22 en 148,38.

Japanse BBP gegevens

Japan publiceerde woensdagochtend sterke economische cijfers. Volgens het statistiekbureau groeide de economie van het land van 0,0% in het vierde kwartaal naar 0,4% in het vierde kwartaal. Die stijging was beter dan de gemiddelde schatting van 0,1%.

De economie evolueerde van een krimp van 0,1% in het vierde kwartaal naar een jaarlijkse groei van 1,6% in het eerste kwartaal. Ook deze groei was beter dan de verwachte 0,7%. In het rapport werd opgemerkt dat de groei vooral te danken was aan de kapitaaluitgaven, die in het eerste kwartaal met 0,9% toenamen.

In dezelfde periode stegen de consumentenbestedingen van 0,2% naar 0,6%, hoger dan de mediane schatting van 0,4%. Deze groei werd gecompenseerd door een daling van 0,2% in de belangrijke buitenlandse vraag.

De Japanse economie heeft op meerdere punten de wind in de rug. Ten eerste, zoals ik in dit artikel schreef op dinsdag kopen buitenlandse investeerders Japanse aandelen, wat verklaart waarom de Topix naar het hoogste punt in 33 jaar is gestegen.

Ten tweede dalen de energiekosten en bevindt aardgas zich op het laagste niveau sinds 2021. De prijs van ruwe olie is de afgelopen maanden met dubbele cijfers gedaald. Dit is opmerkelijk aangezien Japan afhankelijk is van geïmporteerde energie.

Verder verbetert de relatie van Japan met Zuid-Korea. Eerder deze week kondigde Samsung aan een chipfabriek te gaan bouwen in Japan, wat een positieve katalysator is.

Voorspelling USD/JPY

USD/JPY-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat het paar USD/JPY steeg naar het hoogste niveau sinds 2 mei. Door de stijging kwam het paar boven het belangrijke weerstandspunt op 135.43, het hoogste punt op 10 mei. Het is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Het paar is ook boven de stijgende trendlijn die in blauw wordt weergegeven gestegen, terwijl de MACD boven het neutrale punt is gekomen. Daarom zal het paar USD/JPY de komende dagen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 137,77, het hoogste punt van deze maand.

Als dit gebeurt, betekent dit ook dat de paren EUR/JPY en GBP/JPY ook zullen blijven stijgen vanwege de nauwe correlatie tussen de drie paren.