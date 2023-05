Voorspelling Nikkei 225 nu zwakke yen buitenlandse investeerders aantrekt

May 17, 2023

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Het bullish momentum achter Japanse aandelen houdt aan, terwijl Nikkei 225 boven de 30.000 punten steeg. Het steeg in 2023 met meer dan 4.000 punten toen investeerders werden aangetrokken door de zwakke lokale valuta en een economisch herstel na de COVID-19-pandemie.

De outperformance van Nikkei 225 is niet verrassend, gezien het feit dat buitenlands kapitaal Japan binnenstroomt. Zoals gemeld door CNBC, kochten buitenlandse investeerders alleen al in april voor 2,1 biljoen yen aan Japanse aandelen. Dat zou het equivalent zijn van ongeveer 15,4 miljard dollar.

Dus wat drijft buitenlandse investeerders om Japanse aandelen te kopen? Twee dingen kunnen de grondgedachte achter de investering helpen verklaren.

Ten eerste is er de lokale valuta. De wisselkoers van het paar USD/JPY ligt momenteel rond de 137, en een zwakke valuta is een stimulans voor buitenlandse investeerders die de sterke dollar kunnen omzetten in de lokale valuta en aandelen kunnen kopen.

USD/JPY handelde in de laatste maanden van 2022 inderdaad boven de 150, en je zou kunnen stellen dat de yen nu, met 137, niet zo goedkoop meer is. Maar als je bedenkt dat de USD/JPY in februari 2022 op 116 stond, dan ligt de daling van de yen voor de hand.

Bovendien zal het paar waarschijnlijk blijven dalen, omdat de Bank of Japan niet van plan is haar rentecurve beleid te wijzigen. Tenminste, nog niet, volgens de laatste monetaire beleidsverklaring.

Ten tweede zijn economische stabiliteit en groei belangrijke stimulansen in een wereld van geopolitieke onzekerheden. Door uitgaven na COVID-19 herstelde de economie zich meer dan verwacht, en de trend ziet er veelbelovend uit.

Nikkei 225 om het vorige dubbele toppatroon uit te dagen

In 2021, toen de Amerikaanse aandelenmarkt een reeks recordhoogtes bereikte, stuitte de Nikkei 225-index op horizontale weerstand onder het 31k-gebied. Het vormde een dubbel toppatroon, een omkeerbaar patroon.

De afwijzing was zo krachtig dat het bearish patroon de prijsactie de volgende jaren vasthield. Maar bulls gaven niet op en kochten constant de dips.

Nikkei 225 grafiek door TradingView

Uiteindelijk vormde zich een bullish driehoek en brak de markt eerder dit jaar hoger. Gezien waar de markt zich bevindt, lijkt het klaar om de weerstand van de dubbele top te breken.

De gemeten beweging van een samentrekkende driehoek is gelijk aan minimaal 75% van het langste segment dat vanaf het einde van de driehoek wordt geprojecteerd. De uitkomst overschrijdt gemakkelijk de 31.000, dus meer opwaarts potentieel is waarschijnlijk voor de Nikkei 225-index.