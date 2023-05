USD/CAD: voorspelling bij weddenschappen van Fed en BoC-divergentie

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/CAD bewoog zijwaarts toen investeerders een verschil tussen de VS en de Bank of Canada (BoC) inprijsden. Het pair handelde op 1.3470, waar het de afgelopen dagen was. Evenzo handelde de koers van GBP/CAD op 1,6800, lager dan het hoogste punt van deze maand op 1,7128.

Renteverhogingen Bank of Canada

Het grootste CAD nieuws deze week waren de laatste Canadese consumenten inflatiegegevens die dinsdag naar buiten kwamen. Dinsdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de inflatie van het land in april onverwachts steeg.

Volgens het statistiekbureau steeg de totale consumentenprijsindex consumentenprijsindex van 4,1% in maart naar 4,3% in maart. Het was de eerste keer dat de inflatie een sprong maakte sinds de piek in juni vorig jaar. Tegelijkertijd steeg de CPI in april met 0,7% ten opzichte van 0,4% in de voorgaande maand.

Er waren tal van katalysatoren voor de Canadese inflatie in april, waaronder hypotheken, huurprijzen voor levensmiddelen en gasprijzen.

Daarom reageren de paren USD/CAD en GBP/CAD op de laatste hoop dat de Bank of Canada opnieuw renteverhogingen zal doorvoeren. De bank heeft de rente de afgelopen drie vergaderingen ongewijzigd gelaten. Analisten verwachten nu dat de bank in juni de rente met 0,25% zal verhogen. In een notitie zeiden analisten van Monex Canada:

“Mocht de door de markt geïmpliceerde kans op een volgende verhoging hoger blijven, dan zouden we verwachten dat de loonie zich de komende weken zal herstellen.”

Daarom, als de BoC de rentetarieven verhoogt, betekent dit dat ze zal afwijken van de Federal Reserve. Analisten verwachten dat de Federal Reserve haar renteverhogingen zal pauzeren omdat de inflatie aan het dalen is. Sommige analisten verwachten ook dat de Fed later dit jaar de rente zal verlagen.

Technische analyse USD/CAD

USD/CAD-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar CAD bewoog de afgelopen dagen zijwaarts. Het consolideert op het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden (EMA). Tegelijkertijd handelt de Awesome Oscillator op het neutrale punt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) op 50 blijft hangen.

Het paar USD/CAD is gezakt tot onder het belangrijkste weerstandspunt op 1.3550, het hoogste punt op 10 april. Daarom zal het paar waarschijnlijk op korte termijn een bearish uitbraak maken, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op 1.3400. Bij een beweging onder dit niveau zakt het naar de volgende support op 1.3335.