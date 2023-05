Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Aandelen van Yelp Inc (NYSE: YELP) gingen vanmorgen met ongeveer 10% omhoog nadat een activistische investeerder een aanzienlijk belang in de exploitant van de aanbevelingswebsite bekendmaakte.

TCS wil dat Yelp fuseert met Angi

Dinsdag drong TCS Capital Management er bij het in Californië gevestigde bedrijf op aan strategische opties te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop. Het hedgefonds bezit meer dan 4,0% van Yelp.

Ook Eric Semler (de president van TCS) ziet een fusie met Angi als een levensvatbare oplossing voor het internetdienstenbedrijf. In zijn brief aan het management schreef hij:

“Als voormalig bestuurslid en langdurige investeerder in Angi, geloof ik dat een combinatie van Yelp en Angi enorme omzetsynergieën en kostenbesparingen zou opleveren.“

De genoemde fusie, voegde Semler eraan toe, zou de aandelen van Yelp vanaf hier meer dan kunnen verdubbelen, tot ongeveer $70.

Yelp aandelen zijn deze maand gestegen

Het is wel opmerkelijk dat de aandelen van Yelp de afgelopen drie weken maar liefst 35% zijn gestegen.

In zijn brief ging Semler ook in op een probleem met CEO Jeremy Stoppelman, die volgens hem overgecompenseerd was ondanks een lange geschiedenis van slechte uitvoering. Volgens een woordvoerder van het bedrijf:

“Yelp onderhoudt een actieve dialoog met onze aandeelhouders en waardeert constructieve feedback over ons bedrijf en manieren om waarde te creëren.“

Eerder deze maand rapporteerde Yelp Inc zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal, die de schattingen van Street ruimschoots overtroffen. Het voorspelt nu dat de omzet dit jaar tussen $1,3 miljard en $1,32 miljard zal dalen. Wall Street heeft momenteel een “hold”-rating voor het in New York genoteerde bedrijf.