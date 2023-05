Analyse AUD/NZD nu het parabolisch stijgt na RBNZ beslissing

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar AUD/NZD steeg woensdag parabolisch na het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Het paar steeg naar een hoogtepunt van 1.0698, het hoogste niveau sinds 16 mei van dit jaar. Het is met meer dan 1,3% gestegen vanaf het laagste niveau deze week.

RBNZ rentebesluit

De RBNZ sloot woensdag haar tweedaagse vergadering af en besloot de rentetarieven met 0,25% te verhogen, zoals ik in dit artikel had voorspeld. De beslissing duwde de tarieven naar 5,25%, het hoogste niveau in 14 jaar terwijl het bleef vechten tegen de hoge inflatie. Het was met name ook de 12e renteverhoging op rij door de Fed.

In een verklaring herhaalde de bank dat de inflatie substantieel hoog blijft en dat de tarieven nog een tijdje restrictief zullen moeten zijn. Tegelijkertijd is de bank van mening dat de rentetarieven zijn hoogtepunt hebben bereikt, wat verklaart waarom het paar AUD/NZD steeg. In de verklaring van de RBNZ stond:

“Het Monetary Policy Committee is het erover eens geworden dat de rentetarieven in de nabije toekomst op een restrictief niveau moeten blijven, om ervoor te zorgen dat de consumentenprijsinflatie terugkeert naar het streefbereik van 1 tot 3% en tegelijkertijd maximale duurzame werkgelegenheid ondersteunt.”

In Australië heeft de RBA laten doorschemeren dat het nog minstens één renteverhoging zal doorvoeren. In haar vergadering deze week besloot de bank de rente met 025% te verhogen na een pauze in de vorige twee vergaderingen.

De RBNZ verwacht dat de rente tot 2024 op dit niveau zal blijven, wanneer het zal beginnen met het verlagen van de tarieven. Sommige analisten denken dat deze bezuinigingen eerder zullen komen als het land in een milde recessie terechtkomt, zoals de meeste analisten verwachten.

Prijsvoorspelling AUD/NZD

AUD/NZD-grafiek door TradingView

De wisselkoers van het paar AUD/USD is de afgelopen weken in een neerwaartse trend terechtgekomen. Het daalde van de high van vorige maand op 1.0931 naar een low van 1.0560. Nu heeft het paar een scherpe stijging gemaakt na de laatste RBNZ beslissing.

Op de 4H-grafiek is het pair boven de eerste weerstand van het Woodie-draaipunt en het voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes gekomen. Het sprong ook boven het belangrijkste weerstandspunt op 1.060, het laagste niveau op 11 mei. De stochastische RSI is dicht bij het overboughtniveau van 80 gekomen.

Daarom vermoed ik dat het paar zich zal terugtrekken als kopers winst nemen en als de impact van de RBNZ-beslissing vervaagt. Als dit gebeurt, zal het paar waarschijnlijk het draaipunt van Woodie opnieuw testen op 1.0638.