Nvidia zorgde ervoor dat Cramer in 8 maanden tijd ging van ‘verliezer’ naar ‘geen concurrentie’

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) lijkt een klasse apart te zijn als het gaat om het profiteren van de snelle groei van kunstmatige intelligentie, aldus de beroemde investeerder Jim Cramer.

Eerder deze week boekte de halfgeleidergigant ongeveer $11 miljard aan inkomsten voor het huidige kwartaal (meer informatie).

Ter vergelijking: experts hadden slechts iets meer dan $7,0 miljard geschat. Daartoe zei Cramer gisteravond op Mad Money:

Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, Meta begrijpen allemaal dat als je chips van Nvidia gebruikt, je in de volkstaal van ChatGPT kunt spreken. Het beste van alles is dat er absoluut geen concurrentie is. Het is een monopolie van een genie.