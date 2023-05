May 31, 2023

B&M European Value Retail SA (LON: BME) won woensdag maar liefst 10%, ook al rapporteerde het een zwakker dan verwachte winst voor fiscaal 2023.

Waarom stijgt het aandeel B&M vandaag?

In het boekjaar 2023 noteerde de multinational een daling van 7,0% in zijn aangepaste EBITDA tot £573 miljoen ($709,92 miljoen).

Het Britse aandeel vertoont nog steeds een stijgende trend omdat het management het vertrouwen heeft uitgesproken dat de bovengenoemde maatstaf in het nieuwe boekjaar zal verbeteren.

Vergelijkbare verkopen in het Verenigd Koninkrijk, zo onthulden ze ook, stegen met 8,3% op jaarbasis in de eerste negen weken van boekjaar 2024. De update was voldoende voor JPMorgan om zijn ‘overweight’-rating op B&M-aandelen te herhalen.

De investeringsbank ziet een voordeel in het Britse bedrijf voor £ 5,45 per aandeel, wat wijst op nog eens 5,0% winst vanaf dit moment.

Financiële hoogtepunten B&M 2023

De nettowinst bedroeg £348 miljoen tegenover £422 miljoen een jaar geleden

De omzet steeg van £4,67 miljard naar £4,98 miljard in fiscaal 2023

De consensus was respectievelijk £376,7 miljoen en £4,97 miljard

Eindigde het boekjaar met £724 miljoen aan nettoschuld

Woensdag maakte het bestuur 9,3 pence per aandeel aan slotdividend bekend. Het dividend voor het volledige jaar werd afgetopt op 14,6 pence per aandeel tegenover 16,5 pence vorig jaar. In het persbericht zei CEO Alejandro Russo:

“De toekomst op lange termijn ziet er zeer positief uit. B&M heeft vele jaren van winstgevende groei voor de boeg. B&M zal cash en samengestelde winstgroei genereren voor onze aandeelhouders… met een niet aflatende focus op prijs en waarde.“

Year-to-date is het aandeel B&M op het moment van schrijven met meer dan 20% gestegen.