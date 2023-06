USD/RUB: Steeds spannender voor de kwetsbare Russische roebel

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Russische roebel schommelt in de buurt van het laagste niveau sinds april 2022 terwijl de Russische economische strijd voortduurt en de Amerikaanse dollarindex (DXY) herstelt. De wisselkoers vanUSD/RUB handelde op 80,6, ongeveer 58% boven het laagste niveau in 2022.

Ruwe olie en aardgas storten in

De Russische roebel staat onder druk door aanhoudende zorgen over de prijzen van energie en andere grondstoffen. De aardgasprijs handelt op het laagste niveau sinds 2021, terwijl ruwe olie is gedaald tot ongeveer $70 per vat. En zoals ik in dit artikel schreef op donderdag denken sommige analisten dat de olieprijs binnenkort zal dalen tot $60.

De prestatie van energieprijzen is belangrijk voor de Russische economie vanwege haar enorme hulpbronnen. Rusland is bijvoorbeeld de op twee na grootste producent van ruwe olie, na de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Het is de grootste producent van aardgas ter wereld. Daarom verdient het land meer geld wanneer deze prijzen stijgen.

Andere grondstoffen waar Rusland bekend om staat, zitten ook in de problemen nu het economische herstel van China een luchtspiegeling wordt. Zo zijn de prijzen van metalen die in de elektrische auto-industrie worden gebruikt, zoals koper, lithium en aluminium, sterk gedaald. Landbouwgrondstoffen zoals tarwe en maïs zijn ook gedaald, zoals ik in dit artikel schreef.

Al deze factoren zijn belangrijk omdat Rusland het grootste deel van zijn inkomen genereert via de fabricage van grondstoffen. De situatie is verslechterd door de enorme sancties die door westerse landen tegen Rusland zijn opgelegd.

Tegelijkertijd heeft Rusland een instroom van Indiase roepies gezien die het niet kan gebruiken. Uit gegevens blijkt dat het roepies heeft ter waarde van meer dan $140 miljard en dat cijfer stijgt elke maand. Deze situatie deed zich voor toen het volume van de Indiase invoer uit Rusland enorm steeg.

Technische analyse USD/RUB

USD/RUB-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar RUB de afgelopen maanden een stijgende trend vertoonde. Het zweeft nu iets boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6%. Het paar wordt ook ondersteund door de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

De koers heeft een stijgend kanaal gevormd dat in groen wordt weergegeven en bevindt zich nu in het middelpunt. Daarom zal meer opwaartse kracht worden bevestigd als de prijs boven het belangrijkste weerstandspunt op 82,93 komt. Bij een beweging boven deze prijs springt het naar het volgende psychologische niveau van 90.