VS legt British Airways van IAG een boete op van $1,1 miljoen

International Consolidated Airlines Group SA (LON: IAG) staat vandaag in de belangstelling nadat de Amerikaanse regering British Airways een boete van $1,1 miljoen heeft opgelegd.

Vrijdag zei het Amerikaanse transportdepartement dat de luchtvaartmaatschappij haar passagiers geen restitutie heeft gegeven voor vluchten van en naar de Verenigde Staten die tijdens de pandemie zijn geannuleerd of verplaatst.

Passagiers, voegde het departement van transport eraan toe, konden geen verbinding maken met het personeel van de klantenservice om de opties voor terugbetaling te bespreken.

Ook was het in deze periode niet mogelijk om via de website van de vervoerder een restitutieverzoek in te dienen.De boete vormt een sterk afschrikmiddel voor toekomstige soortgelijke onwettige praktijken.