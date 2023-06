Koersvoorspelling Chijet: leer van Mullen en vermijd CJET

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Chijet (NASDAQ: CJET) heeft het de afgelopen dagen goed gedaan na de combinatie van het bedrijf met Jupiter Wellness. Het aandeel schoot maandag met meer dan 50% omhoog en bereikte $8,36, het hoogste punt ooit. Het is een relatief kleine elektrische auto bedrijf met een marktkapitalisatie van slechts $50 miljoen.

CJET aandelen zijn je tijd niet waard

China is de grootste markt voor elektrische voertuigen. Als gevolg hiervan heeft het land de meeste EV-fabrikanten, met meer dan 90 bedrijven in de branche. Sommige bedrijven zoals BYD, Li Auto, Xpeng en Nio bouwen en verkopen elk kwartaal al duizenden voertuigen.

Tegelijkertijd zijn er nu tekenen dat de industrie een vertraging doormaakt. Zoals ik in dit artikel schreef vorige week leverden bedrijven als Xpeng en Nio in mei minder auto’s af dan verwacht. De meeste Chinese EV aandelen zijn de afgelopen maanden ook gekelderd.

Zoals met alle andere industrieën, zullen de meeste bedrijven in de Chinese EV-sector het niet redden. Een van de bedrijven waarover ik pessimistisch ben, staat bekend als Chijet, dat onlangs in de VS naar de beurs is gegaan. Het bedrijf is pre-inkomsten en bouwt een auto die bekend staat als FB77, die naar verwachting in de komende jaren zal worden gelanceerd. Het bouwt ook R9, een hybride SUV (Sports Utility Vehicle) en andere bedrijven.

De geschiedenis leert dat veel pre-inkomsten EV-bedrijven het moeilijk hebben omdat de kosten van R&D en productie aanzienlijk hoog zijn. Ik heb zojuist artikelen gepubliceerd over Mullen Automotive en Canoo.

Deze bedrijven laten zien dat het bouwen van een elektrische auto miljoenen of zelfs miljarden dollars kost. Ik geloof niet dat Chijet deze fondsen heeft. Erger nog, de activiteiten van het bedrijf vinden plaats in China, een land waar het steeds drukker wordt met elektrische auto’s.

Koersvoorspelling Chijet

De koers van het aandeel Chijet is de afgelopen dagen meer dan verdubbeld. Deze prestatie is vooral te danken aan de samenwerking van het bedrijf met FAW, een van de grootste Chinese autobedrijven.

De beweringen van het bedrijf zijn echter nog steeds moeilijk te rechtvaardigen, aangezien het nog geen documenten heeft ingediend bij de SEC. Dit maakt het voorlopig een zeer risicovol bedrijf om in te investeren. Ik geloof ook dat het bedrijf dezelfde uitdagingen zal doorstaan als andere EV-startups, waaronder Rivian en Lucid Motors zijn doorgegaan. Daarom vermoed ik dat het aandeel onder de $5 zal crashen zodra het noteringsmomentum vervaagt.