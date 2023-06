Aandelenkoers IAG is 83,8% ondergewaardeerd, blijkt uit DCF berekening

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van IAG (LON: IAG) is de afgelopen weken in een consolidatiefase gebleven omdat de zorgen over het bedrijf aanhouden. De aandelen werden verhandeld tegen 160p, een paar punten onder het hoogste punt van dit jaar van 173,65p. In totaal is het aandeel met meer dan 77% gestegen vanaf het dieptepunt in 2022.

Heathrow schiet vooruit

IAG, het moederbedrijf van British Airways, loopt de komende maanden aanzienlijke risico’s door de aanstaande stakingen op Heathrow Airport. De beveiligingsbeambten van de luchthaven zullen de komende maand gaan staken. Van de 2.000 werknemers wordt verwacht dat ze tijdens de zomer 31 dagen zullen staken.

De meeste van deze stakingen vinden plaats in Terminal 5, een belangrijke terminal die wordt gebruikt door enkele van de grootste luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven, waaronder British Airway en Emirates. Hoewel de stakingen ook andere luchtvaartmaatschappijen zullen treffen, zal British Airways meer worden getroffen omdat Heathrow de thuisbasis is. BA is de grootste inkomstenbron voor IAG.

De stakingen kunnen betekenen dat de groei van het bedrijf de komende maanden vertraagt. De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf steeg van meer dan £3,4 miljard in de drie maanden tot maart vorig jaar tot meer dan £5,8 miljard dit jaar.

Het verlies na belastingen van het bedrijf daalde van meer dan £787 miljoen naar £87 miljoen. Het belangrijkste is dat het bedrijf zei dat de nettoschuld is gedaald van £10,3 miljard naar £8,3 miljard.

IAG is ondergewaardeerd in vergelijking met andere bedrijven in de branche. Uit gegevens blijkt dat het bedrijf een PE-ratio heeft van 8,1x vergeleken met het algemene gemiddelde van 12. Aanvullende gegevens verzameld door Simply Wall Street laten zien dat de reële waarde 979p is, wat aangeeft dat het ongeveer 83% ondergewaardeerd is, zoals hieronder weergegeven.

IAG DCF-waardering

Koersvoorspelling IAG

IAG-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de IAG-aandelenkoers de afgelopen weken in een bullish trend zat. Het is boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gekomen. De aandelen staan ook iets boven het belangrijke steunniveau van 141,50p, het hoogste punt in november.

Verder is de Relative Strength Index (RSI) boven het neutrale punt op 50 gekomen. Het volume van het aandeel is aan het dalen sinds de piek in maart. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel neutraal met een bearish bias, aangezien het een stijgend wigpatroon heeft gevormd. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 141.50p.