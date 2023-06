Groeiende vraag naar AI stimuleert groei van AI crypto’s tijdens huidige aanval van de Amerikaanse SEC

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De stijgende vraag naar AI-chips (kunstmatige intelligentie), geciteerd in het rapport van Nvidia eind mei, heeft de groei van op AI gebaseerde cryptocurrencies gestimuleerd. De algehele rally in de S&P 500 en Nasdaq Composite, aangedreven door Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) in de afgelopen twee weken, heeft een sentimentboost gegeven aan AI en big data cryptocurrencies.

Terwijl de oudere projecten zoals SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) en Artificial Liquid Intelligence (ALI) hebben geleden onder de voortdurende aanval van de Amerikaanse SEC op cryptocurrencies, nieuwe AI-gebaseerde cryptoprojecten zijn grotendeels ongeschonden gebleven. De hele cryptomarkt is momenteel aan het bijkomen van de impact van de rechtszaken van de SEC tegen Binance en Coinbase.

Correlatie tussen AI-cryptoboom en chipvraag

De overeenkomstige tokens voor op blockchain gebaseerde AI-projecten worden AI-cryptocurrencies genoemd. Fetch.ai zet zich bijvoorbeeld in voor de ontwikkeling van het raamwerk voor “slimme, autonome diensten” op het gebied van transport, financiën en andere gebieden. De “eerste gedecentraliseerde wereldcomputer die AI en AI-aangedreven dApps op de blockchain kan uitvoeren” is wat Cortex wil zijn.

De rally in de S&P 500 en Nasdaq Composite onder leiding van Nvidia, die laat op 24 mei verbazingwekkende verkoopadviezen uitbracht en de vraag naar AI-mogelijkheden aanhaalde, gaf handelaren in cryptocurrency meer vertrouwen. De verwachtingen van analisten voor de geprojecteerde verkopen voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 werden met meer dan 50% overtroffen.

Sommige marktdeelnemers in een bepaalde sector van de technologie-industrie hebben lang geloofd dat blockchain-technologie het wilde westen van kunstmatige intelligentie kan helpen en mogelijk kan fungeren als een positieve katalysator voor de cryptocurrency-markt als geheel. Met name door gebruik te maken van het vermogen om de inzet van digitale identiteitsoplossingen op te schalen, kan blockchain-technologie mogelijk helpen, aangezien kunstmatige intelligentie steeds slimmer wordt en beter in het manipuleren van de identiteit van mensen op internet.

En hoewel velen geloven dat beide technologieën nog in de kinderschoenen staan, hebben de afgelopen maanden een toename gezien in het aantal op AI gebaseerde cryptocurrency-projecten, met als meest recente de AltSignals.io, waarvan het native token ASI momenteel in de presale verkrijgbaar is.

Wat is AltSignals.io?

Sinds 2017 helpt AltSignals handelaren op de financiële markten om geld te verdienen aan prijsveranderingen door op algoritmen gebaseerde technische indicatoren te ontwikkelen en handelssignalen aan te bieden. Voorafgaand aan het toevoegen van handelssignalen voor CFD’s, aandelen en forex, begon het met het verzenden van signalen voor cryptocurrency-handel.

AltSignals biedt momenteel fundamentele en technische analyse, coaching en hulp aan klanten bij het plaatsen van transacties en het maken van winsten. Om handelssignalen te produceren, maakt het gebruik van een technische indicator, de AltAlgo-indicator.

De AltAlgo-indicator identificeert momenteel handelsmogelijkheden met behulp van verschillende handelsstrategieën en technische indicatoren en stelt gebruikers van AltSignals op de hoogte wanneer zich een veelbelovende handelsmogelijkheid voordoet.

AltSignals ontwikkelt momenteel een op kunstmatige intelligentie gebaseerd algoritme als onderdeel van zijn inspanningen om kunstmatige intelligentietechnologie te gebruiken om de effectiviteit van zijn diensten te vergroten. Het AI-algoritme zal de AltAlgo-indicator, het best presterende algoritme, gebruiken om een reeks AI-producten te bouwen, waaronder ActualizeAI, mogelijk gemaakt door de ASI-cryptocurrency.

Het belangrijkste doel van de ASI-cryptocurrency is om te fungeren als lidmaatschapssleutel voor het AltSignals AI-ecosysteem. ASI-houders hebben toegang tot het ecosysteem en ervaren het nieuwe AI-algoritme, “ActualizeAI”, dat intern wordt ontwikkeld door het AltSignals-team.

De prijs van het ASI-token zal naar verwachting stijgen tot $0,02274 tegen de tijd dat de presale ten einde loopt. De huidige prijs is $ 0,01200, wat een goed voorstel is voor vroege investeerders.