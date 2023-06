Analyse maïsprijs nu de productie in Argentinië terugloopt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De maïsprijs is de afgelopen dagen weer opgeveerd toen investeerders reageerden op het laatste WASDE rapport en de recente instorting van de dam in Oekraïne. De prijs handelde op $6,20, een paar punten boven het laagste punt van het jaar tot nu toe van $5,62.

WASDE rapport

Maïs en andere landbouwproducten stegen deze maand nadat een grote dam instortte in Oekraïne. Het land is een van de grootste producenten ter wereld. De ineenstorting heeft twee belangrijke implicaties. Ten eerste betekent het dat de oorlog in Oekraïne voor een langere periode zou kunnen voortduren.

Ten tweede betekent het ook dat de twee partijen de onlangs ondertekende graandeal kunnen annuleren. De deal stelt Oekraïne in staat om granen over de Zwarte Zee te exporteren. Dit is belangrijk omdat Oekraïne de op twee na grootste exporteur ter wereld is, na de Verenigde Staten en Argentinië.

De maïsprijs is ook omhoog gedreven door de ineenstorting van de Argentijnse economie. Zoals ik in dit artikel schreef, is de Argentijnse peso waardeloos geworden door de stijgende inflatie. Om de huidige inflatie te verlagen, heeft de regering zelfs plannen gemaakt om granen te importeren uit landen als Brazilië.

Het andere belangrijke nieuws over maïs kwam vorige week naar buiten toen het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) het WASDE rapport publiceerde. Dit is een belangrijk rapport dat de dynamiek van vraag en aanbod van belangrijke grondstoffen onderzoekt.

Uit het WASDE rapport bleek dat de maisproductie dit jaar naar verwachting zo’n 3,8 miljoen ton hoger zal liggen. In totaal zal de wereld dit jaar meer dan 1,5 miljard ton maïs produceren, waarvan het grootste deel afkomstig is uit Oekraïne en Brazilië. Zoals gezegd zal de Argentijnse productie dit jaar naar verwachting dalen.

Verschillende landen zullen dit jaar naar verwachting ook een hogere maïsproductie hebben. Een rapport dat in maart werd gepubliceerd, toonde bijvoorbeeld aan dat Kenia dit jaar ongeveer 3,2 miljoen ton maïs zal produceren, tegenover 2,9 miljoen ton vorig jaar.

Voorspelling maïsprijs

Maïsgrafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de maïsprijzen de afgelopen dagen in een bullish trend zaten. Het is boven het belangrijke weerstandspunt gekomen op $5,8258, het laagste punt op 22 juli. De prijs is boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gekomen. Het is ook boven het belangrijkste weerstandspunt gekomen op $6,085, het laagste punt op 10 maart.

De Relative Strength Index (RSI) is boven het neutrale punt van 50 gekomen. Daarom is de kans groot dat de maïsprijs de bearish trend zal hervatten, aangezien verkopers zich richten op het volgende ondersteuningsniveau op $ 5,8258. Een beweging boven het weerstandspunt op $6,75 (18 april 2023) maakt de bearish weergave ongeldig.