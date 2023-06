US CPI rapport van vandaag: ‘jaag niet op deze aandelenrally’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De S&P 500 steeg vanochtend met 1,0% nadat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics bevestigde dat de inflatie in mei verder afnam.

Analist reageert op de inflatiecijfers van vandaag

Vergeleken met een jaar geleden waren de consumentenprijzen vorige maand 4,0% hoger – in lijn met de schatting van de Dow Jones. Toch blijft Paul Christopher, analist van Wells Fargo, gematigd over Amerikaanse aandelen.

“Markten hebben geprobeerd zichzelf ervan te overtuigen dat de rente zou gaan dalen, dat de Fed en centrale banken over de hele wereld niet zoveel zouden verhogen als ze hebben gedaan.“

Daartoe waarschuwde hij tegen het najagen van deze aanhoudende rally in de referentie-index. De Federal Reserve staat gepland voor haar beleidsvergadering op woensdag 14 juni.

De S&P 500-index staat nu bijna 15% hoger dan aan het begin van het jaar.

Kerninflatie bleef nog steeds boven de 5,0%

Over de hele maand steeg de inflatie in mei met 0,1%, ook in lijn met de prognoses van economen.

De kern-CPI (exclusief voeding en energie) steeg met 5,3% op jaarbasis, wat aangeeft dat de prijsdruk hinderlijk blijft voor de consument. In een recent interview met CNBC voegde Christopher van Wells Fargo toe:

“Zelfs als de Fed volgende week in de wacht blijft, denken we niet dat het erg lang zal duren. De inflatie is te plakkerig. Er is meer neerwaarts risico in aandelen (ga niet achter deze aandelenrally aan).“

Hij noemde strengere kredietvoorwaarden en een krapper wordende aandelenmarkt als andere redenen voor zijn milde kijk op de S&P 500. Voor deze maand was de kerninflatie vorige maand met 0,4% gestegen – in lijn met de verwachtingen.