Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Nikola (NASDAQ: NKLA) steeg dinsdag met meer dan 20% toen investeerders de FOMO-houding begonnen te omarmen. De aandelen stegen naar een hoogtepunt van $0,9140, het hoogste niveau sinds mei dit jaar. In totaal is het aandeel dit jaar met ongeveer 50% hersteld ten opzichte van het laagste niveau.

Is NKLA een goede investering?

Nikola Motors is een bedrijf dat grote vrachtwagens produceert en verkoopt aan bedrijven in sectoren als leveringen en consumentengoederen. Het bedrijf is al begonnen met de verkoop van elektrische voertuigen op batterijen. Hoewel de truck behoorlijk succesvol was, besloot het bedrijf zijn bedrijfsmodel te veranderen.

In een verklaring heeft het bedrijf besloten zich te concentreren op vrachtwagens op waterstof, die betere eigenschappen hebben dan elektrische vrachtwagens op batterijen. Ten eerste hebben ze een snellere tanktijd in vergelijking met batterijtrucks die uren nodig hebben om op te laden.

Bovendien is waterstof extreem licht in vergelijking met batterijtrucks. Als gevolg hiervan kunnen waterstofvrachtwagens worden gebruikt om meer ladingen te vervoeren en langere afstanden af te leggen. Trucks op batterijen, zoals die van Tesla, kunnen alleen lichtere materialen en producten vervoeren.

De uitdaging voor Nikola is dat de waterstofinfrastructuur nog een lange weg te gaan heeft. Hierdoor heeft het bedrijf beperkte kansen op internationaal succes, wat verklaart waarom het zich richt op de Noord-Amerikaanse markt. Het heeft onlangs zijn Europese activiteiten aan Iveco verkocht.

Nikola is een geldverbrandingsoven

De andere uitdaging voor Nikola aandelen is dat het bedrijf een geldverbrandingsoven is. In het meest recente kwartaal bedroeg de omzet van het bedrijf $11,1 miljoen, terwijl de kosten van de omzet meer dan $44 miljoen bedroegen. In totaal had Nikola een nettoverlies van meer dan $169 miljoen. In de afgelopen tien kwartalen bedroeg het nettoverlies bijna $2 miljard.

Nikola’s balans is er ook slecht aan toe. Het bedrijf had in het afgelopen kwartaal meer dan $136 miljoen. Hoewel dit een groot aantal is, was het kleiner dan de 236 miljoen dollar in het kwartaal van december en de 319 miljoen dollar in het voorgaande kwartaal.

Daarom betekent deze trend dat Nikola extra kapitaal nodig zal hebben, zelfs als het de productie wil opvoeren. Zoals we hebben gezien met andere elektrische voertuigen bedrijven als Rivian en Lucid, kan het opvoeren van de productie een dure aangelegenheid zijn. Nikola’s uitstaande aandelen zijn gestegen van 60 miljoen in 2018 naar meer dan 475 miljoen.

Nikola hoopt tegen 2025 EBITDA winstgevend te zijn. Om dat te bereiken zal het bedrijf extra kapitaal moeten aantrekken, wat zal leiden tot meer verwatering.

Voorspelling Nikola aandelenkoers

Nikola grafiek door TradingView

In mijn laatste artikel over Nikola waarschuwde ik dat het extreem riskant was om short te gaan op NKLA aandelen. Dit argument was juist, aangezien de aandelen sindsdien enorm zijn gestegen. Op de daily chart zien we dat de aandelen een sterke bodem hebben gevonden op $0,5420. Het probeert boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) te komen.

Ik denk dat de aandelen van Nikola Motors op de lange termijn onder druk zullen blijven staan. Op korte termijn zou FOMO echter kunnen optreden en het aandeel naar het volgende belangrijke weerstandspunt van $2,02 kunnen duwen, het laagste punt in december vorig jaar.