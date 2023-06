Goud kopen na het besluit van de Federal Reserve?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De goudprijs daalde na het laatste besluit van de Federal Reserve. De prijs trok zich terug naar een dieptepunt van $1.942, een paar punten boven het laagste niveau van deze maand. Deze prijsactie viel samen met die van Amerikaanse indices zoals de Dow Jones en Nasdaq 100, die met meer dan 1% terugliepen.

Besluit van de Federal Reserve

De Federal Reserve sloot woensdag haar tweedaagse vergadering af en deed wat de meeste analisten verwachtten. De bank besloot de rente ongewijzigd te laten op 5,25%. Het liet ook doorschemeren dat het de rentetarieven zal hervatten als de inflatie boven de 2% blijft.

In een verklaring zei Jerome Powell dat de economie in een bescheiden tempo bleef groeien omdat de arbeidsmarkt zeer robuust was. Hij voegde eraan toe dat de banksector robuust was na de recente tegenwind in de sector.

De Fed is van mening dat strengere kredietvoorwaarden een impact zullen hebben op het aanhoudende gematigde herstel. Er zijn ernstige zorgen over een liquiditeitscrisis in de VS, die de economie in de komende kwartalen zou kunnen vertragen. De verklaring voegt toe:

“Door tijdens deze vergadering het streefbereik stabiel te houden, kan het comité aanvullende informatie en de implicaties ervan voor het monetaire beleid beoordelen.”

Goud en aandelen trokken zich terug, omdat de Federal Reserve waarschuwde dat ze de rentetarieven in de komende maanden zou kunnen hervatten als de inflatie hoog blijft.

De FOMC bijeenkomst kwam een dag nadat de VS de laatste inflatiecijfers had gepubliceerd. Volgens het statistiekbureau daalde de totale inflatie in mei naar 4,0%, het laagste niveau sinds 2021.

De nauwlettend gevolgde kerninflatie daalde in mei echter licht tot 5,3%. Dit betekent dat het cijfer aanzienlijk boven de doelstelling van de Fed van 2,0% ligt.

Ik geloof dat de rentepauze door de Fed positief is voor goud, aangezien de inflatie al aan het dalen is.

Voorspelling goudprijs

De dagelijkse grafiek laat zien dat de goudprijs op 4 mei steeg naar een recordhoogte van $2.081. Sindsdien heeft goud aan kracht ingeboet en wordt nu verhandeld op $1.957, het hoogste punt op 1 februari. Goud is gezakt tot onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) een bearish divergentiepatroon heeft gevormd.

De prijs is onder de onderkant van de Andrews Pitchfork-indicator gekomen. De kans is groot dat het paar XAU/USD waarschijnlijk zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $1.900. Op de lange termijn zal de goudprijs waarschijnlijk blijven stijgen en boven $2.081, het hoogste punt van dit jaar, uitkomen.