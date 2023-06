Shell geeft impuls aan het aandeelhoudersrendement

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Aandelen van Shell PLC (LON: SHEL) zijn vanmorgen verhandeld nadat de energiegigant plannen had onthuld om het rendement voor aandeelhouders te verhogen.

Shell verhoogt dividend en terugkopen

Voor de toekomst heeft de olie- en gasreus toegezegd dat het tot 40% van de cashflow uit operaties zal verdelen. Tot nu toe is er tot 30% teruggekeerd.

Daartoe zal de multinational het dividend per aandeel met 15% verhogen en in de tweede helft van dit jaar voor ten minste $5,0 miljard aan aandelen terugkopen.

Shell heeft vandaag ook plannen aangekondigd om de kapitaaluitgaven terug te brengen tot $22 miljard en $25 miljard in 2024 en 2025. Volgens Allen Good – analist bij Morningstar:

We hebben CAPEX-verlagingen, wat de markt altijd leuk vindt, en een toename van het rendement voor aandeelhouders, waardoor ze in lijn komen met branchegenoten. De algemene aankondiging is positief, maar minder dan waar de markt naar op zoek was.

Shell verwacht geen daling van de olieproductie meer

Ook op woensdag zei Shell dat het nu van plan is de olieproductie tot 2030 gelijk te houden.

Eerder had het als doel om de jaarlijkse productie met maximaal 2,0% te verminderen. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” voegde Morningstar’s Good toe:

“Ik denk dat de markt waarschijnlijk op zoek was naar een volledige omkering van die groei. Ze gaan de LNG-business laten groeien, maar dat stond eerder ook in het plan.“

Toch ziet hij een stijging van bijna 10% in dit Britse aandeel, dat is een stijging van 6,0% voor het jaar. In 2022 genereerde Shell PLC, dat gepland staat voor zijn Capital Markets Day-conferentie later vandaag, een recordjaarwinst van bijna $40 miljard.