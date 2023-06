Aandelen stijgen op pauze van Fed, maar onzekerheid blijft bestaan door achterblijven van monetair beleid

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Voor het eerst sinds maart 2022 verhoogt de Federal Reserve de rentetarieven niet. Na tien opeenvolgende renteverhogingen – een tempo dat sinds de jaren tachtig niet meer is vertoond – pauzeert de Fed. De tarieven zullen in ieder geval tot 25 juli tussen 5% en 5,25% blijven, wanneer de volgende FOMC-vergadering is gepland.

Er werd alom geanticipeerd op deze verandering en daarom was er minimale beweging na de aankondiging. De markten waren de laatste tijd echter bloedheet toen deze pauze ingeprijsd werd. De Nasdaq is de afgelopen maand met 10% gestegen, nu met 31% ten opzichte van het jaar. Als dat rendement jaarlijks zou zijn, zou het het op twee na hoogste rendement in 20 jaar zijn (na 2009, 2020 en 2013).

Komt er een recessie?

In zekere zin is dit allemaal volkomen logisch. De zaken zagen er zes maanden geleden veel zorgelijker uit, en hoewel er nog steeds onzekerheid en bezorgdheid heerst, ziet het beeld er veel rooskleuriger uit. De economie heeft tot nu toe een recessie vermeden (ondanks dat men het gevoel heeft dat die al een jaar op de loer ligt) en de inflatiecijfers van vorige maand laten een daling zien tot 4%. Dat is ver boven de 2%, maar ook ver onder de bijna dubbele cijfers die vorig jaar naar buiten kwamen.

Anderzijds is er reden tot bezorgdheid en vraagtekens bij de omvang van de prijsstijgingen. Natuurlijk, de arbeidsmarkt blijft krap en dat is maar goed ook, maar is het allemaal goed? Als de Fed vastbesloten blijft om de inflatie terug te dringen tot 2%, moet er op zijn minst iets worden teruggegeven aan de werkgelegenheid. Vorige maand kwam de werkloosheid uit op 3,4%, het laagste sinds 1969. Hmm.

Er zit ook een olifant in de kamer: het vertraagde effect van monetair beleid. Veranderingen in rentetarieven hebben enige tijd nodig om door alle lagen van de economie te sijpelen. Naarmate de tijd verstrijkt, worden allerlei hefbomen getrokken door het overhevelen van liquiditeit uit het systeem – meer hypotheken met vaste rente moeten worden geherfinancierd, een lagere start van nieuwe investeringsprojecten zal duidelijker worden naarmate reeds lopende projecten aflopen, enz.

En nogmaals, de inflatie blijft hoog in vergelijking met de doelstelling. De Fed maakte ook heel duidelijk dat toekomstige renteverhogingen er zeker nog in zouden kunnen zitten.

“Vooruitkijkend achten bijna alle deelnemers aan het comité het waarschijnlijk dat verdere renteverhogingen dit jaar gepast zullen zijn om de inflatie op termijn terug te brengen tot 2%”

Dat is zo expliciet als maar kan, en somt op wat alleen kan worden gezien als een afwachtende houding.

“De inflatie is enigszins afgenomen sinds medio vorig jaar, maar de inflatiedruk blijft hoog en het proces om de inflatie terug te brengen tot 2% heeft nog een lange weg te gaan”, voegde Powell eraan toe.

Zijn de waarderingen te hoog?

Ondanks deze angsten is het moeilijk te zeggen dat de waarderingen te hoog zijn. Zonder al te veel op de schutting te gaan zitten, is dit simpelweg een hoogst ongebruikelijk macroklimaat. We hebben een verhoogde inflatie ondanks een van de snelste verhogingscycli ooit. We hebben een historisch lage werkloosheid en toch voelt het alsof het sentiment aan de grond zit. En door dit alles heen tikt de voorzichtig door, langzaam de verliezen van 2022 incasserend, toen het 20% daalde voor zijn slechtste jaar sinds 2008.

Verdere opmerkingen van Powell vatten de situatie goed samen. Niemand weet het echt, zeker niet de Fed zelf. Het is voorlopig een kwestie van pauzeren en kijken wat er gebeurt. Er is niet veel precedent voor deze toestand van de economie.

“Door tijdens deze vergadering het doelbereik stabiel te houden, kan de commissie aanvullende informatie en de implicaties ervan voor het monetaire beleid beoordelen… Bij het beoordelen van de juiste koers van het monetaire beleid zal de commissie de implicaties van binnenkomende informatie voor de economische vooruitzichten blijven volgen.”

De “zachte landing” waar zo veel van de markt over fantaseert, is verre van zeker. Het sentiment blijft laag en de onzekerheid hoog. Maar het is nu een stuk waarschijnlijker dan zes maanden geleden, en de zaken zien er net iets rooskleuriger uit. Maar nogmaals, dingen kunnen snel gaan, en het is economisch gezien dat het monetaire beleid met vertraging werkt.

En er is niet alleen een strak monetair beleid gevoerd, maar de rente is ook helemaal gestegen van nul tot boven de 5%. Dat is een enorme sprong, en een die zijn tol zal eisen. Het is nog lang niet voorbij.