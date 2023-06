Aandeel Rolls-Royce kan 50,5% stijgen nu zeldzaam patroon zich vormt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Rolls-Royce (LON: RR) bewoog de afgelopen maanden zijwaarts. Het aandeel werd maandag verhandeld tegen 150p, voorafgaand aan een drukke week in de luchtvaartindustrie terwijl de Paris Air-show van start gaat. Deze prijs ligt een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 159,90p.

Paris Air toont orders

Het grootste luchtvaartverhaal van deze week zal de Paris Air Show zijn. Dit is een groot evenement dat de grootste spelers in de luchtvaartindustrie samenbrengt. Het is een essentieel evenement waar luchtvaartmaatschappijen en fabrikanten grote aankondigingen doen.

Er zijn verschillende aankondigingen die deze week worden verwacht. Volgens WION is Indigo, een toonaangevend Indiaas bedrijf, bijvoorbeeld van plan om een recordaantal van 500 vliegtuigen te bestellen bij Airbus, de grootste vliegtuigbouwer van Europa.

De aankondiging komt een paar maanden nadat Air India een gigantische 470-order van Boeing en Airbus aankondigde. Twee van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Saoedi-Arabië bestelden 121 vliegtuigen, terwijl United Airlines vorig jaar meer dan 100 Boeing 787-vliegtuigen bestelde.

De Paris Air Show is een belangrijk onderdeel van bedrijven als Rolls-Royce Holdings vanwege de potentiële bestellingen die zouden kunnen komen. Uit de meest recente resultaten bleek dat het bedrijf achterstanden heeft ter waarde van meer dan £8,5 miljard. Het verwacht tussen de 400 en 500 motoren te leveren, meer dan de 355 van vorig jaar.

Rolls-Royce Holdings is van mening dat de bedrijfswinst voor het jaar dit jaar tussen £0,8 miljard en £1 miljard zal liggen. Dit zal een verbetering zijn ten opzichte van de £652 miljoen aan inkomsten in 2022. De vrije kasstroom zal naar verwachting stijgen van £505 miljoen naar £0,6 miljard tot £0,8 miljard.

Analisten zijn van mening dat de aandelenkoers van Rolls-Royce ondergewaardeerd is. Analisten bij Barclays en UBS denken dat de aandelen zullen stijgen tot 156p en 200p. Tegelijkertijd laat een berekening van DCF zien dat de reële waarde voor het aandeel 305p is, wat aangeeft dat het een stijging van 50,5% heeft.

Koersprognose Rolls-Royce

RR-aandelengrafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de RR-aandelenkoers de afgelopen maanden in een consolidatiefase zat. Het heeft een beker- en handvatpatroon gevormd, wat een teken is van een bullish voortzetting. De kolf vormt nu het handvatgedeelte van dit patroon.

Het is iets boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. De kans is groot dat het aandeel uiteindelijk een bullish breakout zal hebben, aangezien kopers zich richten op het volgende weerstandspunt op 200p, zoals ik in dit artikel schreef.