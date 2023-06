Eli Lilly koopt Dice Therapeutics voor 2,4 miljard dollar

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Dice Therapeutics Inc (NASDAQ: DICE) opende vanmorgen meer dan 35% hoger nadat Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) liet weten dat het het immunologiebedrijf zal kopen voor $2,4 miljard.

Dice aandelen stijgen op all-cash deal

De all-cash overeenkomst waardeert elk aandeel van Dice Therapeutics op $48 – ongeveer een premie van 40% bovenop de vorige afsluiting.

Lilly verwacht dat de overname haar voetafdruk in behandelingen voor auto-immuunziekten zal helpen vergroten. Volgens Patrick Jonsson, hoofd van de afdeling Immunologie:

“Samen kunnen we de uitdagingen aangaan die voor ons liggen bij het vinden van nieuwe behandelingen voor patiënten met aanzienlijke onvervulde medische behoeften.“

In april zei de farmaceutische kolos dat het de schattingen van Street voor de aangepaste winst per aandeel in het eerste financiële kwartaal niet had gehaald. Het aandeel van Eli Lilly staat ook in het groen na de aankondiging van vandaag.

Fusie Lilly-Dice wordt in het derde kwartaal afgerond

Eli Lilly verwacht dat de overname in het derde kwartaal van 2023 zal worden afgerond, op voorwaarde dat deze voldoet aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarde, inclusief aandeelhouders en wettelijke goedkeuring.

De raden van bestuur van beide bedrijven hebben echter al ingestemd met de fusie. In het persbericht zei Kevin Judice, de Chief Executive van Dice Therapeutics:

“Onze nieuwe benadering voor het ontdekken en bevorderen van orale, kleine moleculen tegen gevalideerde eiwit-eiwitinteractiedoelen heeft een nog groter potentieel met Lilly’s toonaangevende klinische ontwikkelingsmogelijkheden.“

Vorige maand zei het op Nasdaq genoteerde bedrijf dat het ongeveer $555 miljoen aan contanten, equivalenten en verhandelbare effecten had, voldoende voor operaties tot en met 2026. Vergeleken met het dieptepunt van het jaar tot nu toe begin maart, is het biotech-aandeel nu maar liefst 80% gestegen.