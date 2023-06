Voorspelling EUR/GBP nu kerninflatie en overheidsschuld VK stijgen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar EUR/GBP bleef woensdag dalen na de sterke Britse inflatiecijfers. Het paar zakte naar een dieptepunt van 0,8535, het laagste niveau sinds augustus 2022. Het is met meer dan 4,92% gecrasht vanaf het hoogste punt dit jaar.

Britse consumenteninflatiegegevens

Het grootste nieuws over GBP op woensdag waren de laatste Britse consumenteninflatiegegevens. Volgens het Office of National Statistics (ONS) steeg de totale consumenteninflatie in mei met 0,7%, hoger dan de gemiddelde schatting van 0,5%.

De inflatie van het land steeg in mei met 8,7% op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging van de inflatie met 8,4%. Deze cijfers laten zien dat de crisis in de kosten van levensonderhoud in het land aanhoudt, aangezien de inflatie hoger is dan de doelstelling van de Bank of England (BoE) van 2,0%.

De kern-CPI, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, steeg van 6,8% in april naar 7,1%. De kern-CPI steeg met 0,8% op maandbasis.

De Britse inflatiegegevens kwamen op dezelfde dag dat de BoE haar tweedaagse monetaire-beleidsvergadering begon. Donderdag neemt het dan zijn rentebesluit. Door Reuters ondervraagde economen zijn van mening dat de BoE de rentetarieven met 0,25% tot 4,75% zal verhogen, het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

De BoE zit in de problemen gezien het feit dat de economie stagflatie doormaakt, die wordt gekenmerkt door hoge inflatie en trage economische groei. Vorige week gepubliceerde gegevens toonden aan dat de economie in april met slechts 0,2% groeide en in de drie maanden tot april met 0,1%.

Ander belangrijk nieuws over het paar EUR/GBP waren de laatste cijfers over de Britse schuld. Volgens de ONS steeg de nettoschuld van het land in mei tot 2,6 biljoen pond, 100,1% van het totale bbp. Dit was de eerste keer sinds 1961 dat de schuld boven de 100% uitkwam.

Technische analyse EUR/GBP

EUR/GBP-grafiek door TradingView

De prijs van EUR naar GBP bleef deze week dalen. Het kwam onder het belangrijke ondersteuningsniveau op 0.8726, de laagste punten op 20 januari en 17 maart. Meest recent sloeg het pair de support om op 0.8550 (laagste punt op 1 december).

Het paar EUR/GBP bewoog onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en het 61,8% Fibonacci Retracement-niveau. Het paar zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op 0,8500. Een beweging onder dat niveau opent de mogelijkheid dat het daalt naar 0,8342 (2 augustus 2022).