Amazon neemt binnenkort mogelijk Britse online kruidenier Ocado Group over

De aandelen van Ocado Group PLC (LON: OCDO) stegen vandaag met ongeveer 40% nadat “The Times” liet weten dat Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) mogelijk geïnteresseerd is in het kopen van de online kruidenier.

Het rapport suggereerde ook dat het niet de enige in de Verenigde Staten was die een bod op Ocado Group overwoog. Volgens Danni Hewson – Hoofd Financiële Analyse bij AJ Bell:

“De aandelen zijn sinds de pandemie ongeveer zo plat als een geopende fles limonade, maar derde partijen, waaronder naar verluidt Amazon, zien mogelijk nog steeds waarde in het merk, de technologie en de infrastructuur.“

Exclusief de prijsactie van vanmorgen, daalden de Ocado aandelen met bijna 50% ten opzichte van hun hoogste punt in het afgelopen jaar.

Zowel Amazon als het in Hatfield gevestigde bedrijf dat licenties verleent voor technologie voor het bezorgen van boodschappen, weigerden donderdag commentaar te geven op het rapport.

Ocado schuwde schattingen in fiscaal 2022

Dit nieuws komt maanden nadat Ocado Group PLC een slechter dan verwacht verlies vóór belastingen van £501 miljoen rapporteerde voor het boekjaar 2022.

Het was een opmerkelijke begunstigde van de COVID-pandemie, maar lijkt zijn mojo te hebben verloren sinds het Verenigd Koninkrijk zich terugtrok uit de lockdowns. Gegevens van IHS Markit suggereren dat 15,5% van de gratis flat in bruikleen is.

Wees gerust, als Amazon inderdaad doorgaat met een formeel voorstel om Ocado over te nemen, zal de Competition and Markets Authority van het Verenigd Koninkrijk de deal nauwkeurig onderzoeken.

Eerder deze week gaf de toezichthouder echter toestemming voor de overname van iRobot ter waarde van $1,7 miljard meldde. Wall Street heeft momenteel een consensus “hold”-advies voor Ocado aandelen.