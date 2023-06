Cineworld zal administratie indienen in het Verenigd Koninkrijk

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Cineworld Group plc (LON: CINE) is van plan een aanvraag voor administratie in het Verenigd Koninkrijk in te dienen als onderdeel van een voorgesteld herstructureringsplan.

Cineworld aandelen worden niet langer op de LSE vermeld

De aandelen zullen in juli ook van de London Stock Exchange worden geschrapt, bevestigde de bioscoopketen maandag.

Het beursnieuws komt minder dan een jaar nadat Cineworld faillissementsbescherming in de VS had aangevraagd. Op dat moment had het bijna $9,0 miljard aan nettoschuld op de balans.

De voorgestelde herstructurering zal ongeveer $4,53 miljard van de schuld vrijgeven en omvat een claimemissie om ongeveer $800 miljoen aan bruto-opbrengsten op te halen. Het omvat echter geen herstel voor de bestaande aandeelhouders.

De door een pandemie getroffen bioscoopketen wisselt nu van hand tegen slechts 56 pence per aandeel.

Cineworld verwacht de Chapter 11-procedure in juli te beëindigen

Zodra ze zijn aangesteld, zullen beheerders alle activa van Cineworld overdragen aan haar volledige dochteronderneming – Crown UK Holdco Limited. De update van het bedrijf van vandaag luidt ook:

Een nieuw opgericht bedrijf dat gecontroleerd zal worden door de geldschieters van de Groep zal de enige eigenaar van Crown worden, waarbij Cineworld Group geen enkel belang meer zal hebben in Crown of de rest van de groep.

Cineworld verwacht volgende maand nog steeds uit Chapter 11 faillissementsbescherming te komen. Tijdens de herstructurering blijven de bioscopen gewoon draaien.

Eerder deze maand kwamen geldschieters overeen om samen tot $35 miljoen te betalen aan leidinggevenden van het bioscoopbedrijf om hun vertrek te verzachten nadat het in juli de Chapter 11-procedure heeft verlaten. Cineworld exploiteert wereldwijd meer dan 700 theaters.