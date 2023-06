Lordstown Motors stort in, Mullen Automotive en Canoo zouden kunnen volgen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) was het eerste bedrijf in elektrische voertuigen dat faillissementsbescherming aan heeft gevraagd. Het bedrijf heeft moeite om kapitaal aan te trekken en zijn vrachtwagens te bouwen nadat Foxconn zich terugtrok uit het partnerschap.

Bedrijf elektrische voertuigen stort in

Lordstown Motors is een EV-bedrijf dat probeerde vrachtwagens te bouwen in Detroit. Het bedrijfsmodel van het bedrijf was relatief eenvoudig. Het zou het onderzoek doen en het vrachtwagens verkopen. In plaats van te produceren, zou Lordstown samenwerken met Foxconn, de gigantische Taiwanese fabrikant die zijn voertuigen zou bouwen. Dit is hetzelfde model dat door Fisker is gebruikt.

Het vanaf nul bouwen van elektrische auto’s is een zeer duur proces, zoals blijkt uit de enorme bedragen die bedrijven als Tesla, Rivian en Lucid Motors de afgelopen jaren hebben uitgegeven. In het geval van Lordstown Motors gaf het bedrijf meer dan $15,6 miljoen uit in 2019 en $102 miljoen in 2020. De uitgaven groeiden tot meer dan $275 miljoen in 2022.

Als gevolg hiervan raakte het geld op. Uit het laatste rapport bleek dat de contante en kortetermijninvesteringen daalden tot $ 176 miljoen. Destijds beschuldigde het bedrijf Foxconn ervan dat het in 2022 niet de middelen had verstrekt die het had beloofd.

Het faillissement van Lordstown was gemakkelijk te voorspellen. In dit artikel van mei waarschuwde ik al dat de aandelen naar nul zouden crashen naarmate de kasreserves slonken.

Lordstown Motors versus Mullen Automotive, Canoo aandelen

Mullen Automotive en Canoo zouden de volgende kunnen zijn

Lordstown Motors zal niet het enige EV-bedrijf zijn dat dit jaar failliet gaat. Zoals ik al eerder heb gewaarschuwd, zouden Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) en Canoo ook kunnen instorten als de liquiditeit afneemt.

Hoewel Mullen Automotive is begonnen met de levering van voertuigen, lijkt de balans ontoereikend om de activiteiten te ondersteunen. Uit het laatste rapport bleek dat het bedrijf meer dan $60,3 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen had. Het had ook meer dan $14,8 miljoen aan crediteuren en $121 miljoen aan totale kortlopende schulden.

Vergelijk deze cijfers nu met de kwartaaluitgaven van het bedrijf. Mullen Automotive had meer dan $67,9 miljoen aan bedrijfskosten in het eerste kwartaal en $73,6 miljoen in het voorgaande kwartaal. Zelfs als het bedrijf de kosten verlaagt en inkomsten begint te ontvangen, zal het binnenkort kapitaal moeten aantrekken.

Canoo is een ander geplaagd EV-bedrijf dat ook failliet zou kunnen gaan. Het meest recente kwartaal toonde aan dat het bedrijf meer dan $81,5 miljoen aan uitgaven had, een daling ten opzichte van de vorige $83,2 miljoen. Het heeft sinds 2022 bijna een miljard dollar uitgegeven.

Vergelijk dit nu met de kassaldi. Canoo sloot het kwartaal af met minder dan $10 miljoen minder dan meer dan $40 miljoen in het vierde kwartaal. Daarom moet het bedrijf geld inzamelen, wat moeilijk is omdat de aandelen dit jaar met 83% zijn gecrasht.