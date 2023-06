Wise aandelen stijgen 20% na bumper resultaten voor fiscaal 2023

Wise PLC (LON: WISE) steeg vanochtend met maar liefst 20% na het rapporteren van sterke resultaten voor het boekjaar 2023.

Het fintech-bedrijf sloot het boekjaar af met een inkomen van £964,2 miljoen ($1,23 miljard) – maar liefst 73% groei op jaarbasis.

De omzet van Wise steeg ook met een gezonde 51% op jaarbasis tot £846,1 miljoen. Kristo Kaarmann – mede-oprichter en Chief Executive van Wise PLC zei vandaag in het persbericht over de inkomsten:

“Dit jaar kozen ongeveer 10 miljoen mensen/bedrijven voor Wise om internationaal geld te verplaatsen en te beheren, een stijging van 34% op jaarbasis. We hielpen hen om ongeveer £105 miljard over de grenzen te verplaatsen, een stijging van 37%.“

Her Majesty’s Revenue and Customs onderzoekt momenteel CEO Kaarmann wegens het niet nakomen van belastingverplichtingen. Wise aandelen zijn nog steeds ongeveer 3,0% gedaald ten opzichte van het YTD-hoogtepunt.

Het bedrijf voor digitale betalingen schreef de sterke prestatie over het hele jaar deels toe aan hogere rentebaten. Het merkte echter op dat de groei in de toekomst waarschijnlijk zou vertragen.

Voor fiscaal 2024 voorspelt het in Londen genoteerde bedrijf nu een inkomensstijging van 33% aan de bovenkant van het bereik. Dat zegt Matt Briers, de Chief Financial Officer van Wise PLC.

“Terwijl we FY 2024 doorlopen, moeten we er rekening mee houden dat we een aantal ongebruikelijke trends zullen volgen. Dit omvat een uitzonderlijk niveau van volumegroei in H1 en sterke groei van de rentebaten in H2.“