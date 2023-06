Is Cresco Labs een goed cannabisbedrijf om te kopen?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cannabisaandelen zijn dit jaar achtergebleven bij de bredere markt. Het aandeel Global X Cannabis ETF (POTX) is dit jaar met bijna 405 punten gedaald, terwijl de S&P 500- en Nasdaq 100-indices dit jaar met dubbele cijfers zijn gestegen. De aandelenkoers van Cresco Labs (NASDAQ: CRLBF) is dit jaar met 15% gedaald en in de afgelopen 12 maanden met meer dan 41%.

Bescheiden verbeteringen

Cresco Labs is een Canadees bedrijf met enorme activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf exploiteert winkels in belangrijke staten waar mensen diverse cannabisproducten kunnen kopen. In 2020 lanceerde het Sunnyside, een e-commerceplatform waar mensen capsules, vapes, concentraten, eetwaren, bloemen en andere producten kunnen kopen.

Sunnyside maakt een sterke groei door. In het recente kwartaal steeg de cumulatieve omzet voor het eerst tot meer dan $1 miljard.

De omzet van Cresco Labs in het kwartaal bedroeg $194 miljoen, een daling van 3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het schreef deze daling toe aan Illinois, waar de groei de afgelopen maanden is afgezwakt. Het bedrijf sloot het kwartaal af met $90 miljoen in contanten. Het werkt ook aan het verbeteren van de uitgaven om de uitstroom van kasmiddelen te verminderen.

Cresco Labs heeft de activiteiten verbeterd. In 2022 steeg de omzet tot meer dan $824 miljoen, terwijl het totale verlies met meer dan $100 miljoen terugliep tot $212 miljoen. Analisten denken nu dat het bedrijf in 2025 break-even zal draaien.

Hoewel het bedrijf dus wel geld verliest, doet het het beter dan andere cannabisbedrijven zoals Cronos Group en Canopy Growth. Ik geloof dat het e-commerceplatform van Sunnyside deze groei zal helpen ondersteunen.

Het grootste risico voor Cresco Labs is de overname van Columbia Care, een bedrijf met een trage groei. De omzet van Columbia bedroeg in het laatste kwartaal $125 miljoen. Het verloor meer dan $36 miljoen tijdens het kwartaal.

Voorspelling Cresco Labs aandelenkoers

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Cresco Labs sinds april zijwaarts beweegt. Het is iets boven het laagste punt van het jaar op $1,38 gebleven. Het aandeel is ook onder het belangrijke weerstandspunt gebleven op $1,95, het hoogste punt op 25 mei. Als gevolg hiervan zweeft het in de buurt van de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De aandelenkoers van Cresco Labs blijft scherp onder het hoogste punt ooit, terwijl de MACD onder het neutrale punt beweegt. Daarom zijn de vooruitzichten van het aandeel neutraal en ik verwacht dat het nog een tijdje in deze range zal blijven.

Een pauze onder de steun van $1,38 geeft aan dat er meer verkopers op de markt zijn. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om te bekijken $1. Aan de andere kant zal een beweging boven het weerstandspunt op $1,95 aangeven dat er nog meer kopers over zijn.