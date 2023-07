Prijsvoorspelling EUR/NOK: wisselkoers bevindt zich op keerpunt

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De Noorse kroon (NOK) is de dertiende meest verhandelde valuta ter wereld en werd geïntroduceerd in 1875 toen Noorwegen toetrad tot de Scandinavische Monetaire Unie.

Samen met andere Noord-Europese landen heeft Noorwegen een sterke economie die wordt gevoed door grondstoffeninkomsten en is het de thuisbasis van het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld : het Noorse overheidspensioenfonds Global. Het beheert meer dan $1,3 biljoen aan totale activa.

De meeste andere Europese landen delen een gemeenschappelijke munt: de euro. Dit betekent dat het verhandelen van de wisselkoers van EUR/NOK voornamelijk gebaseerd is op het renteverschil tussen de twee centrale banken (Europese Centrale Bank en de Norges Bank) en de gebeurtenissen die van invloed zijn op de grondstoffenmarkt (dwz de markt voor ruwe olie en gas).

De twee centrale banken hebben een vergelijkbaar rentetarief, momenteel 3,5% in Noorwegen en het eurogebied. Het verhandelen van het paar EUR/NOK is deze zomer lastig, omdat men zowel een bullish als een bearish case kan bouwen.

EUR/NOK op een keerpunt

Copy link to section

EUR/NOK bevindt zich in een bullish trend, zoals blijkt uit de reeks hogere toppen en hogere dieptepunten die het de afgelopen maanden heeft gemaakt. In 2023 ging de rally door totdat de beren binnenkwamen voor 12 euro voor één kroon.

Op dit moment kan men zowel een bullish als een bearish case maken voor EUR/NOK. De bearish, in het zwart weergegeven op de grafiek hierboven, roept op tot een omgekeerd hoofd-schouderpatroon, wat wijst op een op handen zijnde beweging naar het EUR11-niveau.

Aan de andere kant is het bullish geval, gezien in blauw, gebaseerd op een voortzettingspatroon – een driehoek.

Het kan zijn dat het bearish geval aantrekkelijker is voor het technische oog, maar de kans is groot dat we deze zomer een nieuw hoogtepunt zullen zien. Ten eerste is het riskant om tegen zo’n sterke bullish trend te vechten, want zelfs als de markt onder de neklijn komt, is er geen garantie op meer follow-up.

Ten tweede is de volgende ECB-vergadering op 27 juli, terwijl de Norges Bank pas op 17 augustus bijeenkomt. Nu de ECB bijna gegarandeerd de rente weer zal verhogen, lijkt short gaan op de EUR/NOK hier een riskante transactie.