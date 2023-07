Bank of America verhoogt kwartaaldividend: ‘Het is geen probleemkind’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Bank of America Corp (NYSE: BAC) verhoogde donderdag haar kwartaaldividend met ongeveer 9,0%. De aandelen dalen nog steeds op het moment van schrijven.

Bank of America is in gesprek met de Fed

De kolos van de financiële dienstverlening verhoogde vandaag zijn dividend over het derde kwartaal van 22 cent naar 24 cent, wat zich vertaalt in een rendement van ongeveer 3,3%.

In juni bevestigde de jaarlijkse stresstest van de Fed dat ze over voldoende kapitaal beschikte om een zware recessie te doorstaan. Toch voerde de Bank of America aan dat ze eigenlijk meer geld had dan de centrale bank suggereerde.

Donderdag zei de geldschieter met hoofdkantoor in Charlotte dat het in gesprek was met de Federal Reserve over discrepanties in de resultaten van de jaarlijkse stresstest en de interne evaluatie ervan.

Bank of America Corp zal naar verwachting op 17 juli haar financiële resultaten over het tweede kwartaal rapporteren.

CFRA is optimistisch over het aandeel Bank of America

Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe, is het aandeel van Bank of America momenteel meer dan 20% gedaald, wat volgens een analist van CFRA een kans is om een kwaliteitsnaam met een grote korting te kopen.

Ken Leon legde zijn optimistische kijk op de investeringsbank uit en zei vandaag op CNBC’s “Squawk Box“:

Kijk naar de operationele prestaties van Q1 of zelfs voor Q2, we zien dat ze jaar op jaar veel hogere inkomsten en inkomsten hebben. Bank of America voert uit. Het is geen probleemkind bij de grote banken.

De consensus is dat de Bank of America in het huidige fiscale kwartaal 85 cent per aandeel verdient, tegenover 73 cent per aandeel een jaar geleden. Vorige week bekritiseerde Dick Bove, een ervaren bankanalist, deze bank vanwege het probleem van $100 miljard.