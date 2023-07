Shell verwacht in het tweede kwartaal afwaarderingen tot $3,0 miljard

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Shell PLC (LON: SHEL) verwacht dat gepland onderhoud zal resulteren in een sequentiële daling van de stroomopwaartse productie in het tweede kwartaal.

Shell komt later deze maand met resultaten over het tweede kwartaal

Op vrijdag waarschuwde de energiegigant ook voor waardeverminderingen na belastingen ter waarde van maximaal $3,0 miljard in het tweede kwartaal.

De stroomopwaartse productie, volgens de update op de website, zal dit kwartaal waarschijnlijk tussen de 1,7 miljoen en 1,8 miljoen BOE (vaten olie-equivalent) per dag liggen, tegenover 1,9 miljoen in het eerste kwartaal.

Shell PLC verwacht dat de verkoopvolumes in haar marketingdivisie 2,4 miljoen tot 2,8 miljoen vaten per dag zullen bedragen. In het voorgaande kwartaal bedroeg dat aantal 2,45 miljoen.

De olie- en gasreus zal naar verwachting in de laatste week van juli zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal rapporteren. Vorige maand verhoogde het in Londen genoteerde bedrijf zijn dividend en de terugkoop van eigen aandelen, zoals Invezz in dit artikel meldde.

Verwachtingen van Shell voor de geïntegreerde gasdivisie

De handel in haar geïntegreerde gasdivisie, zo maakte Shell vandaag bekend, zal naar verwachting in het tweede kwartaal een aanzienlijke sequentiële daling te zien geven als gevolg van seizoensinvloeden. Het noemde ook minder optimalisatiemogelijkheden voor de verwachte zwakte.

De Britse multinational voorspelt een productie tussen de 950.000 en 990.000 vaten olie-equivalent per dag – het middelpunt van dat bereik kwam overeen met de 970.000 BOE die het in het eerste kwartaal produceerde.

Ten slotte verwacht het LNG-liquefactievolumes te rapporteren in het bereik van 6,9 miljoen ton tot 7,3 miljoen ton. De bovenkant van dat bereik komt overeen met het vorige kwartaalcijfer.

Een dag eerder herhaalde de CEO van Shell, Wael Sawan, dat het onverantwoord zou zijn om de productie te verminderen, aangezien de wereldeconomie nog steeds sterk afhankelijk is van olie en gas.